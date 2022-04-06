疫情下迎大甲媽祖 新港奉天宮祝壽大典不取消 防疫加嚴

大甲媽祖遶境8日晚起駕，11、12日抵達嘉義縣新港鄉奉天宮舉行祝壽大典，因本土疫情升溫，中央疫情指揮中心要求遶境、隨香民眾須打滿第3劑疫苗，廟方須發給識別證。發起社區防疫的小鎮醫師陳錦煌建議祭祖大典，儘可能移到線上；上午縣長翁章梁召開防疫會議，決定祝壽大典不取消，防疫加嚴管制。

縣府民政處說，奉天宮祝壽大典由鎮瀾宮主導，參加人員除口罩要戴好戴滿，還須打滿3劑疫苗，廟方發給識別證，典禮台四周用紅龍柱圍住，奉天宮管制參加人員、工作人員等，都需打滿3劑疫苗，換廟方識別證，採單一出入口管制。

新冠肺炎疫情爆發至今3年，前年大甲媽來奉天宮，取消祝壽大典，去年恢復加強防疫，今年照常辦祝壽大典，新港轄內新港藝術高中、新港國中小及文昌國小，11、12日停止上課，校園只限預約住宿進香團進駐，廁所不外借，設臨時廁所，奉天宮內外加強進香前後全面清消。

陳錦煌說，面對即將到來的大甲媽祖遶境新港社區如何作好防疫？Omicron及其變種，似乎較少經由附著物體表面（fomites)傳染，大都在口沫橫飛時，一個人傳染給別人，因此幾個防疫重點不能忘記。

個人防疫：避免「三密」：密切接觸、密閉空間，密集人群（日本經驗）。打好、打滿三劑疫苗；若是高風險族群：老人、多重慢性疾病、免疫有問題、肥胖、癌症、建議參加線上遶境之旅，保護自己、保護別人。

家庭防疫：家庭有接待香客，注意衛生清潔，盥洗用具分開，浴室特別注意分區使用及清理。社區防疫：針對感染熱點，儘早規畫動線，實名制落實、廟口敬拜儀式簡化，祭祖大典儘可能移到線上，實體部份要求社交距離的保持。