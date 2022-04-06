111年全中運出征 黃偉哲授旗勉小將再創佳績

111年全中運16日至21日在花蓮縣舉行，台南市長黃偉哲今天舉行授旗，期許小將全力以赴爭取最大榮譽，也為自己的青春寫下精彩篇章。台南市有928位選手分別參加22種競賽種類。

黃偉哲上午在永華市政中心親自授旗，他表示，台南市代表隊在上屆全中運表現優異，共獲31金、34銀牌、36銅，總計101面獎牌，金牌數、總獎牌數都創下縣市合併以來最佳紀錄；破紀錄共10項、19人次，也傲居全國之冠。

黃偉哲感謝歷來教練、隊員、師長們用心與投入，勉勵所有選手乘勝追擊，妥善照顧自己身體，全心全意在賽場上拚戰，為自己及台南市爭取榮耀。

依教育局資料，體育署「2022年世界中學生運動會」代表隊名單中，有8位台南市選手入選桌球、沙灘排球、跆拳道、田徑及游泳項目。其中，新化高工魏浩倫是上屆全中運100、200公尺雙料冠軍，110年全國運動會為台南奪下首面400公尺接力金牌，今年在市中運再打破400公尺接力紀錄。代表隊中的易柏安目前就讀北門高中，在國三時就已獲參加世界中學生運動會的資格，也是隊中令人矚目的快腿。

教育局體育處長林義順表示，台南市自民國108年起，每年辦理優秀運動選手健康管理服務計畫，為目前南部唯一由政府出資，照護全中運選手的服務計畫。平時巡迴各校、全中運時提供隨隊照顧，讓選手安心在場上爭取佳績。今年起也新增選手賽事期間營養津貼，希望逐年提升對選手照顧，讓小將們無後顧之憂，全力發揮所長。