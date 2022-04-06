黃偉哲3天快篩都陰性 避免參加婚喪喜慶、宴會
今年全國中等學校運動會4月16日至21日將在花蓮縣舉行，台南市長黃偉哲今天為代表隊授旗，今天是黃偉哲與確診者足跡重疊首次參加公開活動，他說，連續3天篩檢都陰性，對內公務行程都會參加，但避免參加婚喪喜慶、廟會。
黃偉哲4月2日與高雄一名確診女樂師足跡重疊，需自我健康監測10天，他表示，全國中等學校運動會台南市代表隊的授旗是公開活動，在執行市長的公務行程上絕對沒問題，是依照自主健康監測原則來做，不要去參加不能夠維持社交距離的場合就好，如演唱會、宮廟活動。他說，連續3天快篩都是陰性，每天都很小心的做好自主健康監測，也希望說危險期趕快渡過，早一點恢復完全正常的活動。廟會，就避免參加。
台南市代表隊去年全中運總共獲31面金牌、34面銀牌、36面銅牌，金牌數及總獎牌數都創下縣市合併以來最佳紀錄，而破紀錄共10項19人次，也傲居全國之冠。
黃偉哲表示，體育署前日公告的「2022年世界中學生運動會」代表隊名單中，包含8名臺南市選手，在桌球、沙灘排球、跆拳道、田徑及游泳均有選手入選，其中新化高工田徑好手魏浩倫，上屆全中運拿下100公尺及200公尺雙冠，全國運動會也為台南奪下首面400公尺接力金牌，今年市中運再打破400公尺接力紀錄。
同樣入選田徑代表隊的北門高中易柏安，畢業於田徑名校金城國中，在國三時就達標獲得參加世界中學生運動會的資格。黃偉哲勉勵選手能乘勝追擊，並妥善照顧自己的身體，才能全心全意在賽場上拚戰，為自己及南市爭取榮耀。
教育局鄭新輝局長表示，全中運的代表隊選手是透過1月的市中運所選拔出來的菁英，選手都是透過經年累月的訓練，過關斬將之後才能代表台南出賽，今年將有928位選手分別參加22種競賽種類，其中有多人是全中運的常勝軍今年持續保持最佳狀態並突破自我，在市中運都有非常亮眼的表現，如沙崙國中吳亮昀在上屆全中運游泳項目橫掃仰式3面金牌，今年市中運更打破8項游泳紀錄。
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