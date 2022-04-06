斥逾4500萬原址重建 台水玉井營運所今喬遷
台灣自來水公司第六區管理處玉井營運所辦，因2016年0206地震毀損，經斥資4500萬元現址拆除重建，歷經2年完工，今天起從南化給水廠遷回原址辦公，提供用戶更舒適便捷洽公環境，13日將正式落成啟用。
台水六區處表示，玉井營運所辦公廳因0206地震造成內部結構損傷成危樓，2016年 7 月 1 日先行遷至南化給水廠合署辦公迄今。不過，因該給水廠地處偏遠，民眾洽公不便，且考量未來業務量成長及用戶增長所需服務空間，台水斥資4510萬元將原址拆除重建。
重建工程2020年初開工，歷經2年多施工完成，今（6）日起已遷回玉井區民族路249號原址辦公，用戶洽公不用再遠赴南化給水廠，免於奔波之苦。
台水六區處表示，新辦公廳以綠建築理念為設計主軸，使用節能減碳建材與設備，營業廳外草坪植栽綠化景觀，內部波浪型服務櫃台象徵活水流動意象，空間規畫以用戶角度出發，便民動線安排、友善無障礙設施等，提供用戶更舒適洽公環境。
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