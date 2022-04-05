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疫情中求生存 西螺佛美神仙故事館蔬食外送打出一片天

聯合報 / 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導
疫情中求生存，西螺佛美神仙故事館以蔬食料理打出一片天。記者黃于凡／攝影
疫情中求生存，西螺佛美神仙故事館以蔬食料理打出一片天。記者黃于凡／攝影

為傳承台灣宗教文化，雲林縣林氏宗親在林國珍的帶領下，在2015年成立西螺鎮第一個文創觀光園區「佛美神仙故事館」，但近年不敵疫情影響，遊客人數減少五成以上。面對疫情考驗，故事館以蔬食料理迎戰，加入兩大外送平台行列，以當季在地新鮮蔬菜打響名氣，廣受消費者喜愛。

今年受疫情影響，佛美神仙故事館遊客人數減少一半以上，就連清明連假遊客也冷冷清清。但民眾不敢出門，都在家裡叫外送，反倒給了故事館一線生機。佛美神仙故事館與2大外送平台聯手，以當地新鮮的蔬食料理打出一片天，廣受消費者喜愛，回頭客無數，幫助故事館渡過疫情難關。

館方人員說，大甲媽遶境時，佛美神仙故事館有提供場地讓信眾稍作休息，若民眾驅車提早抵達，可以到園區內走走逛逛。園區內除了好吃的蔬食餐點，一樓也有展示早期製作神像的器具，二樓則是介紹佛教、一貫道等各種神仙的小故事，有一條神仙光廊超適合拍照打卡，並和雲科大學生合作，製作神仙故事投影動畫。

疫情中求生存，西螺佛美神仙故事館以蔬食料理打出一片天。記者黃于凡／攝影
疫情中求生存，西螺佛美神仙故事館以蔬食料理打出一片天。記者黃于凡／攝影
佛美神仙故事館二樓的神仙光廊。記者黃于凡／攝影
佛美神仙故事館二樓的神仙光廊。記者黃于凡／攝影
疫情中求生存，西螺佛美神仙故事館以蔬食料理打出一片天。記者黃于凡／攝影
疫情中求生存，西螺佛美神仙故事館以蔬食料理打出一片天。記者黃于凡／攝影
佛美神仙故事館中展示各種早期製作神像的器具。記者黃于凡／攝影
佛美神仙故事館中展示各種早期製作神像的器具。記者黃于凡／攝影

疫情 外送 遶境

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