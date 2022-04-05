疫情中求生存 西螺佛美神仙故事館蔬食外送打出一片天

為傳承台灣宗教文化，雲林縣林氏宗親在林國珍的帶領下，在2015年成立西螺鎮第一個文創觀光園區「佛美神仙故事館」，但近年不敵疫情影響，遊客人數減少五成以上。面對疫情考驗，故事館以蔬食料理迎戰，加入兩大外送平台行列，以當季在地新鮮蔬菜打響名氣，廣受消費者喜愛。

今年受疫情影響，佛美神仙故事館遊客人數減少一半以上，就連清明連假遊客也冷冷清清。但民眾不敢出門，都在家裡叫外送，反倒給了故事館一線生機。佛美神仙故事館與2大外送平台聯手，以當地新鮮的蔬食料理打出一片天，廣受消費者喜愛，回頭客無數，幫助故事館渡過疫情難關。