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建材飆漲北港納骨塔被迫停工 公所設法提高經費再發包

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港最大的府番公墓第3納骨塔去年動土後不久，因建材飆漲，工程被迫停工，公所將設法提高經費重新發包。記者蔡維斌／攝影
北港最大的府番公墓第3納骨塔去年動土後不久，因建材飆漲，工程被迫停工，公所將設法提高經費重新發包。記者蔡維斌／攝影

雲林北港鎮府番公墓去年7月動土興建的第3納骨塔，因建材飆漲，包商放棄興建，使工程才剛動土就馬上停工，連同另外計畫增建的靈堂和禮儀廳也受影響，雲林縣長張麗善今天巡視墓區，與公所商討後決定提高納骨塔經費重新發包，靈堂則將再向中央爭取，好讓工程得以推動。

今逢清明節也是連假最後一天，掃墓人潮仍不少，雲林縣長張麗善到北港府番公墓巡視，除提醒民眾做好掃墓防疫，並了解公墓擴建情形，北港鎮代理鎮長蕭美文表示，府番公墓兩座納骨塔已近飽和，公所自籌6500萬元去年7月動工，興建第3納骨塔，預計增加1萬個塔位，不料建材高漲，工程被迫停工。

蕭美文表示，建商無法承擔工程成本放棄興建，使預定地上的舊建築才拆除就停工，公所已努力克服，將會提高建築經費，希望能順利再重新發包。

府番公墓長期來一直未沒有靈堂和禮儀廳，使北港地區治喪只能在住家搭帳棚，或遠赴虎尾甚至嘉義縣新港的公墓辦理，相當不方便，公所也計畫在公墓旁約3分地，增建6間靈堂和禮儀廳，順利的話預計今年8月動工。

蕭美文表示，靈堂工程約5千萬元，公所自籌650萬元縣府也補助600萬元，其餘經費將再向中央爭取，連同停車場及連外道路塞車問題一併解決。

張麗善也表示，火化已日漸普及，雲林的火化率也已達96%，使進塔量大增，各地納骨塔已不敷使用，且目前全縣只有斗六文殊寺、八德公墓及虎尾惠來公墓設有禮儀廳，沿海民眾只能到外鄉鎮治喪，縣府將全力協助府番公墓增建禮儀靈堂，以因應實際需求。

北港最大的府番公墓將興建第3納骨塔因應實所需，但因建材飆漲，工程受挫。記者蔡維斌／翻攝
北港最大的府番公墓將興建第3納骨塔因應實所需，但因建材飆漲，工程受挫。記者蔡維斌／翻攝
北港最大的府番公墓第3納骨塔去年動土後不久，因建材飆漲，工程被迫停工，公所將設法提高經費重新發包。記者蔡維斌／攝影
北港最大的府番公墓第3納骨塔去年動土後不久，因建材飆漲，工程被迫停工，公所將設法提高經費重新發包。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善巡視北港府番公墓並了解擴建工程情況。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善巡視北港府番公墓並了解擴建工程情況。記者蔡維斌／攝影

北港 雲林 張麗善

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