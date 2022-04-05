建材飆漲北港納骨塔被迫停工 公所設法提高經費再發包

雲林縣北港鎮府番公墓去年7月動土興建的第3納骨塔，因建材飆漲，包商放棄興建，使工程才剛動土就馬上停工，連同另外計畫增建的靈堂和禮儀廳也受影響，雲林縣長張麗善今天巡視墓區，與公所商討後決定提高納骨塔經費重新發包，靈堂則將再向中央爭取，好讓工程得以推動。

今逢清明節也是連假最後一天，掃墓人潮仍不少，雲林縣長張麗善到北港府番公墓巡視，除提醒民眾做好掃墓防疫，並了解公墓擴建情形，北港鎮代理鎮長蕭美文表示，府番公墓兩座納骨塔已近飽和，公所自籌6500萬元去年7月動工，興建第3納骨塔，預計增加1萬個塔位，不料建材高漲，工程被迫停工。

蕭美文表示，建商無法承擔工程成本放棄興建，使預定地上的舊建築才拆除就停工，公所已努力克服，將會提高建築經費，希望能順利再重新發包。

府番公墓長期來一直未沒有靈堂和禮儀廳，使北港地區治喪只能在住家搭帳棚，或遠赴虎尾甚至嘉義縣新港的公墓辦理，相當不方便，公所也計畫在公墓旁約3分地，增建6間靈堂和禮儀廳，順利的話預計今年8月動工。

蕭美文表示，靈堂工程約5千萬元，公所自籌650萬元縣府也補助600萬元，其餘經費將再向中央爭取，連同停車場及連外道路塞車問題一併解決。