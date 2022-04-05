阿里山公路例假日塞 議員建議延伸82快速道路

清明連假最後一天，民眾仍把握好天氣出遊，阿里山森林遊樂區目前入園人數突破600人，阿里山公路觸口段上山車流量中午前共約4800輛。每逢連假車多壅塞，議員何子凡建議，延伸82快速道路至觸口段，避開頂六市區緩解車流壅塞。

嘉義縣今日一掃陰霾，不少民眾啟程返鄉，但仍有遊客不減興緻上山出遊，阿里山森林園區截止目前入園人數673人、太平雲梯今天預估入園人數約1700人。但住宿業慘淡經營，飯店業者陳昆茂說，今天訂房率僅1至2成，連假平均每天也僅6至7成，相較往年少5成以上。

公務總局第五區養護工程處統計，今天車流量截至中午12時，台18線21K中埔東向路段，約4800輛；台18線3K太保路段近高鐵站，返鄉人車潮多，約2370輛；台18線29K番路路段，約1970輛。

五工處事前規畫阿里山公路替代道路，由五虎寮橋、樹木銀行旁，嘉126-1、嘉126-2接國道三號竹崎交流道，避開頂六市區車多狀況；縣警局上阿里山另有規畫公田嘉130縣道替代道路，但因坡度陡多數大客車仍選擇台18線阿里山公路造成壅塞。

另，五工處也規畫由五虎寮橋另闢約5公里雙向4線平面道路，延八掌溪河岸連接國道三號中埔交流道，但何子凡建議，直接延伸82快速道路東端，延赤蘭溪河谷至番路鄉觸口，不僅用地取得較容易且能避開中埔頂六市區，有效舒緩車流。

何子凡說，阿里山是國際級景點，但每逢例假日塞車，若新闢道路應提高規格至快速道路等級，否則若以平面道路規畫仍會與他路交會生節點。