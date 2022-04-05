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南市加發低收補助已入帳 再爭取逾2億元布建社福政策

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市社會局爭取2億多元布建社福政策，已提送市議會審議墊付。記者鄭惠仁／攝影
台南市社會局爭取2億多元布建社福政策，已提送市議會審議墊付。記者鄭惠仁／攝影

為讓市民願生、能養、安老，台南市府配合中央核定今年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫，已從3月起每月加發生活補助照顧弱勢民眾，4萬多人受益，並已入帳。社會局表示，持續布建社區長照據點，並提升托育資源中心服務品質，經費超過2億元，已提送市議會審議墊付，全力打造友善宜居環境。

台南市社會局今天表示，衛福部核定加發生活補助的對象為今年3月至12月經政府列冊為低收入戶及中低收入戶，低收入戶每人每月加發750元、中低收入戶加發500元，首批加發生活補助已在3月30日由市府匯入相關民眾帳戶，約有4萬3913人受益。

社會局長陳榮枝說，因應高齡人口，市長黃偉哲積極廣布長照2.0資源，目前布建131間居家式長照機構、106間社區式長照機構，並持續盤點各區長照服務需求，預計年底完成「一國中學區一日照」布建。北區華德社區長照服務據點，透過前瞻基礎建設計畫，爭取到3200多萬，將分3年編列預算辦理，將長照服務與醫療及其他社會福利服務等結合，完工後可作為社區關懷據點、日照中心等多功能空間使用。

社會局呼籲有長照需求的民眾，可撥打長照專線1966或社會局長期照顧管理中心06- 2931232洽詢；若有臨托需求或想加入提供服務行列，請於上班時間與南市各居家托育服務中心連絡，第一區居家托育服務中心 (06)208-8362、第二區居家托育服務中心 (06)247-2061 、第三區居家托育服務中心 (06)303-5053、第四區居家托育服務中心 (06)635-3728，或和提供定點臨托的場地洽詢。

長照 低收入戶 托育

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