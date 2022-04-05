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台南官田溪舊橋洪水易漫過橋面氾濫 預計明年動工改善

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南官田溪舊橋洪水易漫過橋面氾濫，預計明年動工改善。記者周宗禎／翻攝
台南官田溪舊橋洪水易漫過橋面氾濫，預計明年動工改善。記者周宗禎／翻攝

台南市南120線官田溪舊跨溪橋大雨洪水時易漫過橋面淹水致災，嚴重影響用路人安全，水利署同意補助改善；但配合第六河川局治理計畫及護岸工程需增加橋梁跨數加大通洪斷面，日前水利署同意再增加預算改善；市府表示工程目前正細部設計，預計年底前完成發包，明年動工。

南120線官田溪無命名橋舊橋長約21公尺、寬僅7公尺，因橋梁過低容易水患，成為南120道路瓶頸路段。工務局表示，爭取到水利署9459萬5千元補助，地方配合款8162萬5千元，總經費約1億7600萬元，改建為三跨預力I型梁橋，原梁底16.27提高至18.3公尺、橋主體長135公尺、寬12公尺含東西側引道總計改善約9百公尺。

工務局表示，因該段道路為周遭聚落聯絡道，也是通往官田工業區捷徑，橋梁改建及護岸工程完工後，不僅加大通洪斷面降低洪泛，解決水患保障用路人安全，也大大提升南120線道路品質及景觀。

工務局表示，市長黃偉哲上任至今，大曾文區建設已爭取投入約22.8億元經費，橋梁改建5座，除官田溪無名橋，還有下營區大溪橋應急工程1.42億元、麻豆排水黑橋改建工程1.45億元、官田區南113中埤溝橋改建400萬元、下營區南69線火燒珠橋改建含道路拓寬9千萬元；市府會繼續努力推動其他建設，讓市民幸福有感。

台南官田溪舊橋洪水易漫過橋面氾濫，預計明年動工改善。記者周宗禎／翻攝
台南官田溪舊橋洪水易漫過橋面氾濫，預計明年動工改善。記者周宗禎／翻攝
台南官田溪舊橋洪水易漫過橋面氾濫，預計明年動工改善。記者周宗禎／翻攝
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