辦公室減廢 從源頭垃圾減量

飽餐過後茶水間的廚餘桶、回收桶及垃圾桶，經常裝滿大量的免洗筷、便當盒、紙碗等一次性產品，要如何取得垃圾減量、健康飲食與便利生活三者之間的平衡？嘉義市環保局提出「辦公室減廢嘉eat點示範計畫」，示範拒絕使用一次性產品，從源頭達到垃圾減量。自去年9月辦理至今已獲51家餐飲業者響應。

市環保局表示，隨著外送服務業的興起，同時也產生大量垃圾，為達到一次性產品減量政策及兼顧外送商機，市環保局率先與轄內便當店、小吃店等餐飲業攜手合作，推動「辦公室減廢嘉eat點示範計畫」，由機關自行排定每月訂餐規劃，再交由店家依據每日排定菜單協助訂購，並前一日到機關收取餐盒運送箱，餐盒運送箱將依各店家及餐點分類，並貼上店家及餐點名稱；訂餐人只需將清洗乾淨的環保餐盒放置箱內。運送箱除可便利店家進行盛裝外，更可提高店家配合使用環保餐盒盛裝意願、減少一次性餐盒使用，達到流程簡易及訂購全程環保化。

市環保局指出，自2021年9月辦理至今已獲51家餐飲業者響應，有效減少使用3474個便當盒，以一個紙容器15克進行換算，相當於減量52公斤垃圾量，而以嘉義市每人每日垃圾清運量角度而言，約莫減少單人排出87天的垃圾量，成果相當豐碩。