南市新營、永康水岸綠廊道開工 優質綠地好所在

台南都發局為提供市民優質綠地，已將新營區綠圳步道延伸計畫及永康區柴頭港溪沿岸細綠二環境改造計畫合併為「新營區及永康區藍帶系統景觀改善計畫統包工程」以縮短建設時程，並爭取到補助，明天4月6日開工，預計年底完工啟用，提升居民休閒生活品質，

都發局長莊德樑表示，新營綠圳步道延伸計畫 (新營醫院及綠都心公園段)為嘉南大圳河道由南往北貫穿新營區，為大新營生活中心，因都市快速擴張，河道漸趨水泥化，並壓縮水岸空間破壞生態景觀，希望透過此計畫以「慢步探索舊鎮市區風情」的城市景觀美學設計理念理念，提升水岸空間品質，達到改善城鄉環境景觀的目的。

此案規畫人行步道空間改善、無障礙坡道、設置節點廣場及強化維護生態綠廊品質等，以承昔往日沿岸綠蔭的記憶，形塑嘉南大圳河道與大新營區人本環境的網絡，創造更豐富多元、具特色的水岸生活魅力。