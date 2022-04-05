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嘉縣蛻變驛園助藥癮女成功考取烘培證照

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣蛻變驛園安置的女性藥癮收容人「小禎」（化名），入園10個月，接受園區職訓課程成功園夢，取得烘焙食品麵包/蛋糕餅乾丙級證照。記者魯永明／翻攝
嘉義縣蛻變驛園安置的女性藥癮收容人「小禎」（化名），入園10個月，接受園區職訓課程成功園夢，取得烘焙食品麵包/蛋糕餅乾丙級證照。記者魯永明／翻攝

嘉義縣蛻變驛園安置的女性藥癮收容人「小禎」（化名），入園10個月，接受園區職訓課程成功園夢，取得烘焙食品麵包/蛋糕餅乾丙級證照，成功脫癮找回亮麗人生，是2016年蛻變驛園成立以來，考取證照第一位， 將回家與母親開民宿做烘焙圓夢。　

「小禎」住在南部鄉鎮鄉下地方，因父親早逝，從小與母親及姊姊、弟弟及妹妹，相依為命成長，因異性朋友接觸到非法藥物及竊盜相關案件，入監服刑，去年5月出監，透由監獄輔導老師轉介，入住嘉義縣蛻變驛園，戒除藥癮。

她在園區感受家的溫暖，在輔導老師及工作人員鼓勵陪伴下，參與職能訓練，學習技能，鼓起勇氣外出就業，融入社群，在就業、技能學習過程中感受快樂，找到自我。

「小禎」平日上班、假日上課，積極努力勤奮學習，日前考取烘焙食品-麵包丙級證照，脫「癮」而出，重拾信心，蛻變圓夢成功。她感謝輔導老師及工作人員，出園後將與媽媽開民宿。

「蛻變驛園」2016年7月14日成立，是全國率先由政府推動設立的女性藥癮者中途之家，園內安置區設9間雙人房，以及全國唯一設有育兒的親子房，視住民狀態轉介就學或輔導就業，安排規律常態治療與課程，為期18個月，目前安置9名女收容人，委託嘉義榮民醫院管理輔導。

衛生局說，蛻變驛園至今收容服務49人，輔導成功轉介就業11人，就學5人；整合縣府團隊及民間團體資源，透過社區性治療模式，提供各項課程，強化藥癮者生活適應及技能建構，減少藥癮再犯危險性，協助住民復歸社會。

蛻變驛園關懷女性為主，採支持性、專業性輔導作為，配合轉介媒合參與技能訓練，歡迎年滿18歲至未滿65歲，有心戒除藥癮女性，撥打蛻變驛園服務專線（05）3625200或毒品防制免費諮詢專線0800-770-885洽詢。

嘉義縣蛻變驛園安置的女性藥癮收容人「小禎」（化名），入園10個月，接受園區職訓課程成功園夢，取得烘焙食品麵包/蛋糕餅乾丙級證照。記者魯永明／翻攝
嘉義縣蛻變驛園安置的女性藥癮收容人「小禎」（化名），入園10個月，接受園區職訓課程成功園夢，取得烘焙食品麵包/蛋糕餅乾丙級證照。記者魯永明／翻攝
嘉義縣蛻變驛園安置的女性藥癮收容人「小禎」（化名），入園10個月，接受園區職訓課程成功園夢，取得烘焙食品麵包/蛋糕餅乾丙級證照。記者魯永明／翻攝
嘉義縣蛻變驛園安置的女性藥癮收容人「小禎」（化名），入園10個月，接受園區職訓課程成功園夢，取得烘焙食品麵包/蛋糕餅乾丙級證照。記者魯永明／翻攝

嘉義 烘焙

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