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台南鳳梨產銷平穩 預計銷日600噸

中央社 / 台南5日電

台南鳳梨4月進入產季，先是「金鑽」，月中則有「甜蜜蜜」。南市農業局表示，今年以拓展加工通路穩定市場價格為主，海外鎖定日本市場，出口約600公噸關廟鳳梨上架日本超市。

針對今年鳳梨產銷狀況，台南市政府農業局表示，外銷鎖定日本市場，透過貿易商協助將台南優質鳳梨送到海外。農業局3月中旬就與產區單位、合作社及貿易商洽談，接單狀況較去年多，整體外銷狀況穩定，國內市場價格相對平穩。

農業局新聞稿引貿易商佳世城國際股份有限公司資訊，保守估計今年出口約600公噸關廟鳳梨上架至日本超市、量販店，目前已出口超過120公噸，會持續到5月底。

農業局長李建裕表示，除了與各實體及線上通路合作，也將在4月23、24、30日及5月7在產區的新化、關廟與龍崎舉辦鳳梨好筍季產業文化活動；農業局、觀旅局也與全聯、沃隼釀造、大苑子、福和生鮮及飯店業者合作，拓展一系列鳳梨商機創造「共贏」。

農業局表示，4月起台南鳳梨陸續產出，先是「金鑽」，接續中旬「甜蜜蜜」也會跟著上市。「金鑽」鳳梨含水度高、膳食纖維豐富；「甜蜜蜜」則是肉質細緻、甜度高。目前在全聯、郵政商城都可買到台南鳳梨，農業局網站也提供農會、產銷班及合作社等單位鳳梨訂購資訊(https://reurl.cc/OpZ7Gv)，民眾可至各通路選購。

鳳梨 台南 日本

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