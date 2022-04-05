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高齡、少子化照服員缺很大 嘉縣採「訓用合一」培訓

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府今年照顧服務員訓練共規畫辦理12個訓練班次。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府今年照顧服務員訓練共規畫辦理12個訓練班次。圖／嘉縣府提供

35歲「小如」（化名），原在工廠從事短期作業員，因工資及工時不穩定，有了轉職念頭，「小如」護校畢業有照護經驗，決定重返長照產業，報名參加嘉義縣政府補助辦理的照顧服務員訓練，取得結訓證書，結訓後進入醫院擔任看護，從事居家服務員且穩定就業。

高齡化社會到來，照顧服務員市場需求熱絡，就業正夯，嘉縣老人比例全台居冠，長輩生活照顧及醫療看護照服員需求日增，但因少子化，疫情影響，移工來台減少，照服員缺很大。

「小如」說，她服務陪伴的奶奶，一開始只能坐輪椅聊天，後來詢問奶奶願不願意由她扶著下來走一走，經1個月練習，奶奶從站立到現在拄著輔助器行走。奶奶家人感謝「小如」鼓勵耐心陪伴，讓奶奶心情越來越好；「小如」說，服務過程看著奶奶不斷進步，讓她感受長輩享受陪伴的過程。

勞青處長陳奕翰說，長照人力需求不斷增加，縣府與長照機構、學校等訓練單位，合辦照顧服務員專班暨用人單位自訓自用訓練課程，讓學員參訓後從事居家照護或護理服務等工作，為讓用人單位可補充人力，開班類別採「訓用合一」方式辦理，學員結訓後即可留任。

今年照顧服務員訓練共規畫辦理12個訓練班次，3月9日起已開訓3 班，預計提供370個參訓名額。訓練地點涵蓋義竹、大林、水上、朴子、中埔等地區，想從事照服員或轉職的民眾，可上勞青處網站https://reurl.cc/qO7zxq查詢，或撥打（05）3620123轉分機8846沈小姐洽詢。

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