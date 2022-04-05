南科聯外目加溜灣大道「跳動多年」 市府宣布即將改善

人稱「富人區」的南科特定區L、M區聯外道路目加溜灣及西拉雅大道，長期路面凹凸民怨譏諷為跳動路面；市府今天發布新聞表示，已完成路面主線AC鋪設工作，大大提高用路舒適度。另外西拉雅大道配合台電輸配線路161KV山上到三抱竹管線布設，預計明年初才完工。

工務局表示，南科已成台南重要經濟城鎮，道路開闢與品質提升是經濟發展不可或缺主要條件。為提升重要聯外道路目加溜灣與西拉雅大道的道路品質，「市長黃偉哲帶領工務團隊多次向中央爭取」，終於爭取到近1億元經費，推動「善化區目加溜灣大道提升道路品質計畫工程」及「新市區西拉雅大道提升道路品質計畫工程」進行基底層、道路、排水系統及人行環境改善，先施工目加溜灣「徹底改善道路窘況」。

工務局說，目加溜灣大道工程長度2.5公里、寬25公尺，清明假期前完成主線AC鋪設工作，目前剩台1線及台19甲兩處路口因配合交通號誌及警察監視系統線路移設尚未完成，預計4月11日可完成管線移設作業，再進場改善；原預定工期7月中完工，如各項工程順利，預計可前提於5月底完工。