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清明酒駕多、掃墓人潮擁擠交通亂 台南警方出新招奏效

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
清明酒駕多、掃墓人潮擁擠交通亂，台南永康警方出新招奏效。記者周宗禎／翻攝
清明酒駕多、掃墓人潮擁擠交通亂，台南永康警方出新招奏效。記者周宗禎／翻攝

台南市永康區清明連假酒駕多；第一公墓周遭交通經常混亂、納骨塔人潮擁擠不堪。永康分局表示，今年首次「運用情境管理、交通錐及橫桿立功」，不再出現交通人潮壅塞；為遏阻酒駕過去4天整合專案針對熱點時段共取締17件、13件公共危險罪嫌移送 、4件行政裁罰。

警方表示，今年特別針對永康第一公墓納骨塔，先會同永康區公所到現地會勘，祭祀期間納骨塔周遭「首次運用情境管理」概念，以交通錐及橫桿將納骨塔前廣場淨空，進、出動線明確減少交織，周遭易違規停地點設置交通錐示警，大幅減少違規停車，「祭祖民眾深感納骨塔不同以往、不再交通壅塞」。

永康分局表示，今年除針對永康交流道、大灣交流道及重要路口7處編排交通疏導崗，白天加強交通疏導；並於連假前一日夜間起連續5天，規畫專案勤務，取締酒後駕車，整合分局力量以守望、巡邏及路檢等方式，易發生酒駕違規及肇事路段、時段提高執法密度強度，防制酒駕事故發生。統計4月1日至4日共取締酒後駕車17件。

永康分局表示，連假還有1天，前往第一公墓納骨塔祭祖民眾要配合員警指引依動線行進，不要違規停車，警方取締酒後駕車不打烊，請民眾切記勿酒後駕車及違規停車。

交通組長葉敏旭說，道路交通管理處罰條例第35條及第35條之13月31日實施，特別加重酒駕罰則，初犯肇事致人重傷或死亡沒入車輛、酒駕及拒絕酒測再犯累計期限延長為10年、提高同車乘客罰鍰、酒駕行政裁罰未繳納將優先強制執行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

清明酒駕多、掃墓人潮擁擠交通亂，台南永康警方出新招奏效。記者周宗禎／翻攝
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