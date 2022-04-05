清明連假 掃墓秩序意外良好
每年清明節前往嘉義縣水上鄉牛稠埔公墓區掃墓人潮總是塞爆周邊道路，尤其原本要疏解交通瓶頸的嘉138線又無法在清明節前夕完工，讓嘉義縣市政府憂心的清明掃墓大塞車現象，今年卻意外地沒有出現；嘉義市立殯葬管理所長盧春霖說，主要是今年4天連假民眾分流祭拜、暫停火化作業及疫情升溫等因素，使得今年掃墓秩序意外良好。
因為縣市分家關係，位於水上鄉牛稠埔火葬場及殯葬所管理機關是嘉義市政府，土地卻是在嘉義縣境，牛稠埔公墓是嘉義地區最大的公墓區，周邊出入道路狹窄壅塞，鄰近又有公墓及民營寶塔，每年掃墓交通阻塞成為地方噩夢，在地方政府爭取多年聯絡要道嘉138線終於進行拓寬，但工程仍來不及於今年清明節前完工，縣市政府對於清明連假交通大塞車都嚴陣以待，但連假4天以來，竟然都沒有發生大塞車現象。
市立殯葬管理所長盧春霖說，今年清明節有4天連假，民眾分流祭祖，甚至提早在清明節前祭祖，而且清明節期間殯葬所暫停火化作業，沒有出現以往喪葬隊伍與祭拜民眾爭道現象，加上近來疫情升溫讓部分民眾降低外出祭祖意願。這些因素下使得今年掃幕秩序良好。
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