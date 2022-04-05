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清明掃墓防範公墓火災 台南出動無人機警戒

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市消防人員在南山公墓提供水袋給清明掃墓民眾。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防人員在南山公墓提供水袋給清明掃墓民眾。記者黃宣翰／翻攝

今天清明節，許多民眾到台南市南區南山公墓祭祖掃墓，為防範發生公墓火災，消防人員除於公墓入口進行駐點警戒外，還出動無人空拍機，針對掃墓民眾廣播宣導、警戒，如發現民眾掃墓不慎引起火災，消防人員可迅速到達現場，並以背負式滅火桶進行滅火，防止火勢擴大延燒。

為防範清明掃墓發生火災，台南市消防局第七大隊今天在轄內南山公墓、喜樹公墓入口，駐點警戒及防火宣導，除發放水袋予掃墓民眾外，宣導民眾注意掃墓安全。

除於公墓入口進行駐點警戒、宣導外，消防人員出動無人空拍機，針對掃墓民眾廣播宣導、警戒，如發現民眾掃墓不慎引起火災，消防人員可迅速到達現場，並以背負式滅火桶進行滅火，防止火勢擴大延燒。

第七大隊大隊長黃輝林表示，清明掃墓請民眾記住「四不二記得」，不任意燒雜草，不隨意丟煙蒂，不讓冥紙飛揚，不放爆竹煙火，記得撲滅餘燼以及記得隨手將垃圾帶走，以為維護環境整潔。

消防局局長李明峯說，近日疫情升溫，請掃墓民眾配合市長黃偉哲的防疫政策，注意做好防疫措施，珍惜救護資源，同時也可多運用區公所提供金紙集中清運燃燒服務，讓慎終追遠的時節也， 能兼顧到環境及人員的安全。

清明掃墓人潮多，台南市消防局第七大隊在南區南山公墓四周駐點警戒圖。記者黃宣翰／翻攝
清明掃墓人潮多，台南市消防局第七大隊在南區南山公墓四周駐點警戒圖。記者黃宣翰／翻攝
為防範公墓火災，台南市消防人員出動空拍機在公墓警戒。記者黃宣翰／翻攝
為防範公墓火災，台南市消防人員出動空拍機在公墓警戒。記者黃宣翰／翻攝

火災 空拍機 台南

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