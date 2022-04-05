南市維護市容景觀 違規小廣告拆除、告發並用

今年是選舉年加上台南市房地產蓬勃發展，各類違規廣告明顯增加，卻因違規廣告多，破壞市容景觀，檢舉案件多。環保局今年己拆除5萬件違規小廣告，其中售屋仲介數量第一。

台南市環保局統計1月起至3月中旬，拆除的違規小廣告物包括售屋仲介廣告、借貸布條、廁所水管包通、開鎖、選舉參選人廣告等約5萬件。違規前3名為售屋仲介廣告、選舉參選人廣告、借貸布條廣告，分別為43733件、4033件、2054件。

環保局長謝世傑表示，去年下半年以起各類違規廣告物就明顯增加，市議會也關注到此現象，今年1月、3月議會臨時會都要求工務局、環保局強力拆除違規廣告物。

他呼籲業者及各參選人可善加用電視媒體、平面媒體或網路等合法管道宣傳，另依據抬南市廣告物自治條例第4條規定，可向工務局 ( 招牌廣告、樹立廣告)、交通局 (遊動廣告)或環保局 (羅馬旗幟廣告)等機關申請合法廣告設置。

環保局指出，為了維護市容景觀，清潔隊員不只體力上拆得辛苦，還要常要面對各種有形無形的壓力。但好不容易拆完，沒過多久這些違規小廣告又出現。經過多方評估決定拆除與告發並用，自4月1日起除加強拆除也會依法告發裁處1200元至6000元罰款，若廣告物有電話號碼也將依電信法規定移送電信單位停話處分。