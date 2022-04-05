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南市出這招！社區大樓資源回收量大躍進

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局補助社區大樓設置資源回收設施，提升資回收量。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局補助社區大樓設置資源回收設施，提升資回收量。記者鄭惠仁／翻攝

台南市環保局去年補助43處社區大樓設置資源回收設施，大幅增加回收量，且提升大樓形象，今年持續辦理回收站補助計畫，共有50個名額，即日起至4月8日報名，歡迎設有管理委員會並經市政府核備的集合式住宅大樓申請。

北區桂花鄉大樓去年申請社區大樓回收補助，重新規畫與修繕資源回收站、購置回收設施。乾淨、明亮、煥然一新的回收站，一掃先前的陰暗髒亂，社區住戶做回收的意願大幅提升，變賣所得也能充實社區經費。永康區府城天下觀雲社區乙區也在環保局的輔導及補助後，資收量提升、環境變好。

桂花鄉、府城天下觀雲社區乙區，去年參加環保局舉辦的大樓形象評比競賽，都獲得特優，還得到4萬元的獎勵金。兩大樓的管委會表示，改善回收設施後除對大樓整體形象加分許多，而小改變，竟能有如此大的效益，很值得。

環保局長謝世傑表示，社區大樓居住人數眾多，若每戶都能正確分類、落實資源回收，一定會有驚人效益。去年補助43處社區大樓設資源回收設施，這社區大樓每月資源回收量總數為約82.5公噸，改善後回收量增加至135.6公噸，相較於輔導前回收量每月提升64%，也同時減少垃圾減量的產生。

資源回收 台南

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