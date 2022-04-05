因應嘉科成立 太保再添消防分隊？副局長解釋
行政院長蘇貞昌前天到嘉義縣太保，為嘉義科學園區籌備處揭牌，嘉科整體工程預計2029年完工，縣消防局也為此規畫成立分隊，但副局長蔡建安說，前提籌備處提出相關需求，縣消才會納入遠程規劃，目前近程以太保分隊轉特搜分隊，因應未來園區可能發生案件。
嘉義縣消防局2017年，為因應大埔美精密機械一、二期園區於約1公里外擇地興建大美消防分隊。蔡建安說，當時考量大埔美園區內如發生意外，梅山和大林分隊遠水救不了近火，故擇兩者距離中間值設大美分隊。
2020年嘉義縣消防局同樣因應嘉太工業區成立嘉太分隊，基地面積約392坪，總經費3100萬元。若未來成立嘉科分隊，太保市將有太保、嘉太、祥和、嘉科共4消防分隊，
有消防隊員透露，縣消為因應嘉科成立，有意設嘉科分隊？蔡建安解釋，仍在規畫階段，目前先轉型太保分隊作特搜分隊，因應嘉科突發狀況，若未來南科管理局或嘉科籌備處提出計畫，會協助編列相關經費，協商用地、建物事宜，並派駐相關專業人員。
蔡建安以南科分隊為例，南科成立15年後才有南科分隊，嘉科才剛有籌備處，現在成立嘉科分隊言猶過早，端視未來嘉科發展，縣消才會有進一步規畫進駐。也感謝縣長翁章梁力挺消防，預計10年內擴員至245人，讓人力不致吃緊，期許嘉縣消防戰力更強。
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