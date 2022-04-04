快訊

黃偉哲和確診者足跡重疊 快篩結果出爐

不再公布大眾運輸足跡 北市府曝原因

台南北門三寮灣聚落易淹水 市府增排洪設施防災

中央社 / 台南4日電

台南北門區三寮灣聚落在去年8月9日凌晨的強降雨後淹水約15公頃，市府進行擴增抽水設施，已於今年2月完成新建抽水平台及護岸改善，排水應急改善工程可望近期發包。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，去年8月9日凌晨3小時內北門區降下逾150毫米雨量，三寮灣聚落因抽排不及導致淹水，淹水面積約15公頃，影響人數約800人，當時水利局緊急調派2部移動式抽水機組支援，當天上午將積淹水情況排除。

台南市水利局表示，台南市長黃偉哲災後責成水利局啟動災害原因分析，並提出短中長期計畫。三寮灣聚落主要2處排水系統於北門4號水門匯流後往西排入北門潟湖，因社區平均地勢低漥，颱風、豪雨期間重力排水狀況不佳，因此水利局常設4部沉水抽水機組於4號水門排洪。

台南市水利局指出，針對既有抽排水量不足，由北門區公所辦理增設抽水平台並改善排水通暢性，供短期增加抽水機組放置，已於2月完成；中程計畫則向經濟部水利署爭取「北門區三寮灣部落排水應急改善工程」經費，辦理抽水設備擴增，已於3月完成市議會墊付通過，預計近期可完成發包。

台南市水利局表示，長期計畫則針對台61快速道路以西至出海口段提升排洪效率及整建老舊排水護岸，水利局積極向中央爭取，並已取得同意執行先期規劃設計，完成後將再申請中央經費補助。

水利局 北門 台南

延伸閱讀

台南仁德德糖路淹水工程展開 中正路二段將封閉或減縮

台南菜寮溪豪雨堤岸流失恐危及4千人 護岸改善動工

中市水利局斥資千萬改善水環境 打造梅川浪漫花瀑美景

台南排水應急工程汛期前發包 確保2萬居民安全

相關新聞

違停陷阱！嘉市這樣停「白線」算違規 警曝連假取締熱點

連假人潮多，嘉義市鬧區停車需求高，秀泰影城對面巷子內，長期路邊停滿車輛，警方指出，白線屬道路邊線，但車子都壓線、跨到車道...

嘉義景點「蛋糕沙灘」爆紅 遊客把握好天氣出遊

嘉義縣今天氣晴朗，遊客把握連假最後兩天出遊，布袋新興景點「蛋糕海灘」由海上巴士接駁，下午2點和4點班次全客滿，大人聆聽導...

斗六市公所送給兒童節大禮 超好玩的膨鼠公園今啟用

今天是兒童節斗六市公所送給雲林縣所有小朋友一份大禮，造價近億元的「膨鼠森林公園」今天啟用，一早艷陽高照，前兩天的寒氣全消...

阿里山櫻花滿開遊客趁天晴朝聖 受鎮宮神蛾前往祝壽

每年農曆3月初3玄天上帝誕辰前後1周，嘉義縣阿里山受鎮宮常有枯球籮紋蛾飛進廟內，依附在神像上，已超過半世紀歷史，被稱作是...

民眾黨南市知事官邸送氣球 建議設置兒童互動區

今日是兒童節，民眾黨台南市黨部主委林晏良與市議員參選人蔡宛秦，到東區知事官邸發送氣球給大小朋友，增添歡樂氣氛。她也建議市...

太陽露臉台南景點夯 鹿耳門聖母廟高空煙火吸20萬人

今天是兒童節，台南出大太陽，各觀光景點都湧現人潮，南市觀旅局表示，昨晚鹿耳門聖母廟的國際高空煙火秀，湧進20萬人潮。明天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。