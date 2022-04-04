台南北門三寮灣聚落易淹水 市府增排洪設施防災

台南市北門區三寮灣聚落在去年8月9日凌晨的強降雨後淹水約15公頃，市府進行擴增抽水設施，已於今年2月完成新建抽水平台及護岸改善，排水應急改善工程可望近期發包。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，去年8月9日凌晨3小時內北門區降下逾150毫米雨量，三寮灣聚落因抽排不及導致淹水，淹水面積約15公頃，影響人數約800人，當時水利局緊急調派2部移動式抽水機組支援，當天上午將積淹水情況排除。

台南市水利局表示，台南市長黃偉哲災後責成水利局啟動災害原因分析，並提出短中長期計畫。三寮灣聚落主要2處排水系統於北門4號水門匯流後往西排入北門潟湖，因社區平均地勢低漥，颱風、豪雨期間重力排水狀況不佳，因此水利局常設4部沉水抽水機組於4號水門排洪。

台南市水利局指出，針對既有抽排水量不足，由北門區公所辦理增設抽水平台並改善排水通暢性，供短期增加抽水機組放置，已於2月完成；中程計畫則向經濟部水利署爭取「北門區三寮灣部落排水應急改善工程」經費，辦理抽水設備擴增，已於3月完成市議會墊付通過，預計近期可完成發包。

台南市水利局表示，長期計畫則針對台61快速道路以西至出海口段提升排洪效率及整建老舊排水護岸，水利局積極向中央爭取，並已取得同意執行先期規劃設計，完成後將再申請中央經費補助。