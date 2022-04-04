嘉義景點「蛋糕沙灘」爆紅 遊客把握好天氣出遊

嘉義縣今天氣晴朗，遊客把握連假最後兩天出遊，布袋新興景點「蛋糕海灘」由海上巴士接駁，下午2點和4點班次全客滿，大人聆聽導覽員解說保育類動物鱟；小朋友在旁堆沙、蒐集貝殼，眾人在微風輕拂下享受悠閒時光。

布袋龍宮溪出海口北側沙灘，因地質鬆軟綿密，腳踩在上面易陷下去，被譽為「蛋糕沙灘」，觀光業者在島上以漂流木、廢酒瓶打造鞦韆架、長椅等設施，每片下午2點半和4點10分可從布袋港搭海上巴士，約20分鐘航程前往。

海上巴士船長陳冠魁說，遊客大多提前上禮拜預約行程，連假前兩天天候不佳，平均每天僅10到20人，今整天出太陽，遊客出遊意願相對提高，今到目前已約名遊客登船，預計今天遊客數可到80到100人，相較前兩天成長逾1倍。

來自梅山邱姓女子帶全家4大3小出遊，先生拿著鏟子挖到不少貝殼，孩子也在沙灘堆碉堡，返航前他們也不忘來張全家福，第一次到這裡玩的她說，下次還會推薦親友來玩。

台北來的林先生說是第2次來蛋糕沙灘，上次在偶然機緣下來玩，被這裡環境優美，適合全家出遊，清明連假趁好天氣特地帶妻兒南下再訪。