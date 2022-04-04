斗六市公所送給兒童節大禮 超好玩的膨鼠公園今啟用

今天是兒童節斗六市公所送給雲林縣所有小朋友一份大禮，造價近億元的「膨鼠森林公園」今天啟用，一早艷陽高照，前兩天的寒氣全消，小朋友玩得超開心，戲水區不少人脫光光玩得嗨翻天，廣達8公頃的園區將提供給年輕人及孩童一個最佳玩樂休閒去處。

斗六膨鼠森林公園由斗六市公所斥資近億元，將斗六環保公園、運動公園2座公園合併改建，占地8公頃，公園內大樹成林，吸引許多松鼠棲息，因而命名為「膨鼠森林公園」，斗園內增設橡果體健山丘、膨鼠遊戲草原、歇腳森林休憩平台、大型戶外天幕舞台，設施齊全。

今天由斗六市長林聖爵、雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市代會主席胡克勤及多位市代、里長共同主持啟用典禮。

前兩天假期冷颼颼又下雨，但今天一早卻艷陽高照，公園一開幕就許多家長帶著孩子到公園玩樂，到處擠滿人，各項好玩的體驗遊戲設施，孩子玩得超開心，滿園歡樂笑聲。

張麗善說，今年是雲林縣的全民運動年，除在各校園、社區內新建許多運動設備，培養民眾運動習慣，膨鼠森林公園的各項體驗設施很完善，歡迎全縣民眾都來一起玩。