聽新聞
test
0:00 / 0:00
阿里山櫻花滿開遊客趁天晴朝聖 受鎮宮神蛾前往祝壽
每年農曆3月初3玄天上帝誕辰前後1周，嘉義縣阿里山受鎮宮常有枯球籮紋蛾飛進廟內，依附在神像上，已超過半世紀歷史，被稱作是「神蛾」祝壽，時值阿里山櫻花季，不少遊客順道入廟參拜，見此奇景都直呼不可思議。
阿里山受鎮宮主祀北極玄天上帝，海拔約2200公尺，1969年改建以來，每年玄天上帝聖誕前後都會飛來有「神蛾」枯球羅紋蛾飛入廟內，停在神像鬍鬚、龍袍上，彷彿一面面金牌，常令遊客驚奇。
受鎮宮總幹事劉淑茱說，每年神蛾報導數量不定，最多曾有2、30隻一次出現，今年神蛾祝壽約10天前報到，目前約7、8隻。廟方通常與神蛾們和平共處，也會呼籲遊客盡量不要驚擾，預計這兩天就會離開。
枯球籮紋蛾分布在台灣海拔1000公尺以上高山，蛾翅長約15公分，前翅兩顆金色的擬眼紋相當吸睛，作用是嚇退敵人，枯球籮紋蛾目前是瀕臨滅絕的蛾類，每年3月中開始是成蟲羽化成蛾的高峰，因有趨光性，容易被廟宇燈光吸引停駐。
目前正值阿里山花季，今天上午天氣晴朗遊客仍絡繹不絕，截止下午3點半阿里山森林遊樂區入園人數2116人。旅遊業者表示，今晚園區內民宿、旅館住房率超過8成。
嘉義林管處阿里山工作站技術士蕭明學說，目前園區內，開的最漂亮屬大島櫻，約8成到全開，分布在沼平公園、工作站前；關山櫻分布在阿里山火車站和園區入口旁，花期持續到4月中；普賢象櫻全數盛開分布在第一管制哨、沼平公園和森之道。
儘管櫻花季步入尾聲，但紫藤花、一葉蘭等也陸續盛開。其中一葉蘭分布在第一管制哨和生態教育館附近，目前開約6至7成；紫藤花目前開約5成，分布在高山植物園、沼平公園和慈雲寺附近，花期到4月底。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言