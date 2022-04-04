阿里山櫻花滿開遊客趁天晴朝聖 受鎮宮神蛾前往祝壽

每年農曆3月初3玄天上帝誕辰前後1周，嘉義縣阿里山受鎮宮常有枯球籮紋蛾飛進廟內，依附在神像上，已超過半世紀歷史，被稱作是「神蛾」祝壽，時值阿里山櫻花季，不少遊客順道入廟參拜，見此奇景都直呼不可思議。

阿里山受鎮宮主祀北極玄天上帝，海拔約2200公尺，1969年改建以來，每年玄天上帝聖誕前後都會飛來有「神蛾」枯球羅紋蛾飛入廟內，停在神像鬍鬚、龍袍上，彷彿一面面金牌，常令遊客驚奇。

受鎮宮總幹事劉淑茱說，每年神蛾報導數量不定，最多曾有2、30隻一次出現，今年神蛾祝壽約10天前報到，目前約7、8隻。廟方通常與神蛾們和平共處，也會呼籲遊客盡量不要驚擾，預計這兩天就會離開。

枯球籮紋蛾分布在台灣海拔1000公尺以上高山，蛾翅長約15公分，前翅兩顆金色的擬眼紋相當吸睛，作用是嚇退敵人，枯球籮紋蛾目前是瀕臨滅絕的蛾類，每年3月中開始是成蟲羽化成蛾的高峰，因有趨光性，容易被廟宇燈光吸引停駐。

目前正值阿里山花季，今天上午天氣晴朗遊客仍絡繹不絕，截止下午3點半阿里山森林遊樂區入園人數2116人。旅遊業者表示，今晚園區內民宿、旅館住房率超過8成。

嘉義林管處阿里山工作站技術士蕭明學說，目前園區內，開的最漂亮屬大島櫻，約8成到全開，分布在沼平公園、工作站前；關山櫻分布在阿里山火車站和園區入口旁，花期持續到4月中；普賢象櫻全數盛開分布在第一管制哨、沼平公園和森之道。