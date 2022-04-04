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民眾黨南市知事官邸送氣球 建議設置兒童互動區

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦今天到知事官邸送氣球，為兒童節增添歡樂氣氛。圖／蔡宛秦提供
民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦今天到知事官邸送氣球，為兒童節增添歡樂氣氛。圖／蔡宛秦提供

今日是兒童節，民眾黨台南市黨部主委林晏良與市議員參選人蔡宛秦，到東區知事官邸發送氣球給大小朋友，增添歡樂氣氛。她也建議市府能在此設置兒童互動區，讓孩子從玩樂中了解官邸。

林晏良表示，會選在知事官邸發送氣球，是因為東區富有深厚歷史背景的公有建物，為孩子帶來快樂氛圍的同時，也期望這塊土地的歷史文化能被看見。

蔡宛秦說，知事官邸在老台南口中稱之為「時鐘樓」，此建築除了在日治時期為縣知事官邸外，另一作為日本皇族外出的「御泊所」，也就是行館。選在知事官邸發放氣球，起因於兒童節原始設立的定義就是為紀念並保障兒童權利，反對虐待兒童或毒害兒童權利的日子。

知事官邸深具歷史意義，除了能讓大人了解這棟建築歷史背景外，也希望孩子能理解知事官邸所賦予的歷史意義，建議市府相關單位也能在知事官邸設置兒童互動區，讓兒童在玩樂中了解知事官邸的過去、現在與未來，讓古蹟再活化。

台南 建築 東區

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