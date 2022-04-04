聽新聞
test
0:00 / 0:00
民眾黨南市知事官邸送氣球 建議設置兒童互動區
今日是兒童節，民眾黨台南市黨部主委林晏良與市議員參選人蔡宛秦，到東區知事官邸發送氣球給大小朋友，增添歡樂氣氛。她也建議市府能在此設置兒童互動區，讓孩子從玩樂中了解官邸。
林晏良表示，會選在知事官邸發送氣球，是因為東區富有深厚歷史背景的公有建物，為孩子帶來快樂氛圍的同時，也期望這塊土地的歷史文化能被看見。
蔡宛秦說，知事官邸在老台南口中稱之為「時鐘樓」，此建築除了在日治時期為縣知事官邸外，另一作為日本皇族外出的「御泊所」，也就是行館。選在知事官邸發放氣球，起因於兒童節原始設立的定義就是為紀念並保障兒童權利，反對虐待兒童或毒害兒童權利的日子。
知事官邸深具歷史意義，除了能讓大人了解這棟建築歷史背景外，也希望孩子能理解知事官邸所賦予的歷史意義，建議市府相關單位也能在知事官邸設置兒童互動區，讓兒童在玩樂中了解知事官邸的過去、現在與未來，讓古蹟再活化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言