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太陽露臉台南景點夯 鹿耳門聖母廟高空煙火吸20萬人

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市鹿耳門土城聖母廟昨灣高空煙火秀，吸引20萬人潮。圖／南市觀旅局提供
台南市鹿耳門土城聖母廟昨灣高空煙火秀，吸引20萬人潮。圖／南市觀旅局提供

今天是兒童節，台南出大太陽，各觀光景點都湧現人潮，南市觀旅局表示，昨晚鹿耳門聖母廟的國際高空煙火秀，湧進20萬人潮。明天是連假最後一天，推薦到後壁台灣國際蘭展、後壁俗女村或是學甲蜀葵花文化節逛逛。

台南市政府觀光旅遊局統計，清明連假第2天主要景點人數較第1天成長2成。國華海安河樂、小西門、南紡商圈與赤崁樓、孔廟古蹟園區周邊主要景點吸引超過11萬人次走訪；安平、新化及鹽水老街吸引近5萬人逛街走訪。億載金城、德陽艦園區的「植享芋艦您」市集活動及漁光島的「鯉想啟程X淨林灘行動X森林攝影展」漁光浪集，也為港濱軸帶集漁光島周邊吸引上萬人次參加。

因氣溫下降，到白河關子嶺風景區的人潮也破萬，最精彩的是，比擬國慶煙火等級的安南區土城正統鹿耳門聖母廟國際高空煙火秀，原訂元宵節舉辦但受疫情影響，延至昨晚登場，主題結合2022、虎、福等字樣煙火施放，呈現今年虎年福到的概念呈現，吸引20萬人潮。

今天一早就出太陽，市區商圈、老街都湧現人潮，到了中午主要停車場都滿位，出現排隊等停車位景象。觀旅局表示，今天一早，頑皮世界一早就湧進近2千名遊客，陪耳廓狐、摩弗倫羊、袋鼠及黑天鵝的寶寶們，一起歡度兒童節。

虎頭埤今天推出12歲以下兒童免費入園的優惠，一早吸引家長帶小朋友入園遊玩，也湧進近2千名遊客入園。烏山頭水庫、山上水道博物館、尖山埤江南渡假村、十鼓仁糖文創園區及左鎮化石園區等一早也有近5千名遊客前往踏青。相關旅遊活動及交通資訊，可上台南旅遊網（https://www.twtainan.net/）查詢。

今天是連假第3天，台南市安平老街擠滿人潮。記者鄭惠仁／攝影
今天是連假第3天，台南市安平老街擠滿人潮。記者鄭惠仁／攝影
今天是連假第3天，台南市安平老街擠滿人潮。記者鄭惠仁／攝影
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台南 煙火秀 連假

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