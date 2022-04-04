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感恩神農大帝庇佑金榜題名 台南考生家長今上香還願

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
感恩開天聖明宮神農大帝庇佑金榜題名，多名家長上香參拜還願。記者周宗禎／攝影
感恩開天聖明宮神農大帝庇佑金榜題名，多名家長上香參拜還願。記者周宗禎／攝影

台南永康開天聖明宮神農大帝信徒呂家瑋獲台南一中科學班榜首狀元，蔡依珊贏得科學奧林匹亞世界競賽金牌、保送南一中科學班，林容宇也考南一中科學班；信徒吳秉恩、林定晹、蔡依岑考上建興國中數理資優班，家長今天到廟裡上香還願。

永康開天聖明宮執事中醫師陳俊銘表示，今年大學學測成績級分放榜，神農大帝庇佑善信佳績連傳，其中萬庭禎57級分、鄭喬聿57級分、黃元凱57級分，有望進醫學系和台大電機系。

開天聖明宮主祀神農大帝，民國106年台南名醫陳俊銘還願興建，三年來都有許多考生考前來祈求，也年年都有人考上台大、成大、陽明、北醫、高醫等各大名校醫學院；高雄茄萣立揚文理補習班主任蔡璟琛指出，兒子蔡中愷因神農大帝庇祐、考上台大醫科，他樂於向家長推薦、已有許多考生因為神明保佑上榜。

陳俊銘說，神農大帝是他在中國醫大時與15個同學前往官田慈聖宮、每人2000元集資迎回分靈金尊，多年來由各地同學輪流供奉前後30年直到「定居」永康，廟雖不大庇佑金榜題名口碑已傳開。

感恩開天聖明宮神農大帝庇佑金榜題名，多名家長上香參拜還願。記者周宗禎／攝影
感恩開天聖明宮神農大帝庇佑金榜題名，多名家長上香參拜還願。記者周宗禎／攝影
感恩開天聖明宮神農大帝庇佑金榜題名，多名家長上香參拜還願。記者周宗禎／攝影
感恩開天聖明宮神農大帝庇佑金榜題名，多名家長上香參拜還願。記者周宗禎／攝影

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