快訊

桃園+15足跡曝光！遍及7區賣場、超商、藥局

沒打第3劑疫苗！本土增1名「中症患者」為20多歲年輕人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

違停陷阱！嘉市這樣停「白線」算違規 警曝連假取締熱點

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市秀泰影城對面巷子，路邊常停滿汽車，警方針對壓到白線及超出者，加強取締。記者林伯驊／攝影
嘉市秀泰影城對面巷子，路邊常停滿汽車，警方針對壓到白線及超出者，加強取締。記者林伯驊／攝影

連假人潮多，嘉義市鬧區停車需求高，秀泰影城對面巷子內，長期路邊停滿車輛，警方指出，白線屬道路邊線，但車子都壓線、跨到車道，仍屬違規，將加強取締；市區還有多處路邊畫設白線，卻無法停到白線右側，都列入執法，網友質疑為何不改畫黃線？市警局表示，因空間仍可停機車，暫不改標線。

嘉市警局交通隊表示，秀泰影城對面巷子內，大約嘉義地院簡易庭前面路邊，長期都停滿汽車，雖道路邊線是白線，依規定能停車，但不得壓線、跨線、斜停或逆向停放；目前整排車輛，幾乎都壓在白線上，占用到車道，擠壓到行駛車輛的空間，還因此跨到對向。

交通隊指出，該處是違停熱點，會加強取締，由於白線右側空間不大，基本上汽車很難不違規停放，但機車仍可停入，暫時不會建議市府要把白線，轉畫成黃線。

另，今年清明連假期間，交通隊針對違停熱點加強取締，主要是東市場與共和市場周圍，由吳鳳南路、共和路、和平路、民族路圍起來的區域。

警方也說，中山路從嘉義火車站到噴水圓環有科技執法，並排、違停超過3分鐘就舉發，其中鴻圖書局門口紅線，車輛方便靠邊，最常有人暫停，是「陷阱區」，此段中山路有8個卸貨車格，也容易誤停遭罰。

此外，市警局公布，本季重點交通工作為路口安全，本月起路口大執法，取締紅燈右轉、轉彎不禮讓行人、違規迴轉、行人不遵守紅綠燈等。

嘉市警局交通隊指出，停在路邊白線，不得壓線、跨線、斜停或逆向停放。記者林伯驊／攝影
嘉市警局交通隊指出，停在路邊白線，不得壓線、跨線、斜停或逆向停放。記者林伯驊／攝影
嘉市秀泰影城對面巷子，路邊常停滿汽車，但壓到白線及超出者，警方表示屬違規。記者林伯驊／攝影
嘉市秀泰影城對面巷子，路邊常停滿汽車，但壓到白線及超出者，警方表示屬違規。記者林伯驊／攝影

違停 嘉義 連假

延伸閱讀

黃偉哲看多處掃墓祭祖 籲守防疫以免連假後疫情大爆發

最暖兒童節禮物 144套書桌椅送抵嘉市 直送弱勢生家

影／連假第3天放晴 麗寶樂園大排長龍

雨停現人潮 嘉市文化路今晚人擠人 網友：無懼疫情

相關新聞

違停陷阱！嘉市這樣停「白線」算違規 警曝連假取締熱點

連假人潮多，嘉義市鬧區停車需求高，秀泰影城對面巷子內，長期路邊停滿車輛，警方指出，白線屬道路邊線，但車子都壓線、跨到車道...

感恩神農大帝庇佑金榜題名 台南考生家長今上香還願

台南永康開天聖明宮神農大帝信徒呂家瑋獲台南一中科學班榜首狀元，蔡依珊贏得科學奧林匹亞世界競賽金牌、保送南一中科學班，林容...

黃偉哲看多處掃墓祭祖 籲守防疫以免連假後疫情大爆發

台南市長黃偉哲今到到將軍、永康、歸仁等地察看民眾掃墓祭祖；他表示，今天特地到各地察看狀況，希望確保市民安全，也要呼籲大家...

媽祖遶境即將展開 雲林縣禁入校園加強清消

中央流行疫情指揮中心日前頒布遶境指引，有鑑於台中大甲鎮瀾宮等廟宇遶境將經過雲林縣，雲縣府民政處行文相關廟宇要求遶境隊伍不...

今日放晴 嘉縣各景點湧遊客 阿里山公路車流堵

嘉義縣今日放晴，連假第三天各地湧現人潮，梅山太平雲梯截至中午湧入已約2千人；布袋高跟鞋教堂今天上午也逾800任入園，預估...

東石塭仔社區廁所完工啟用 解決長者如廁大麻煩

嘉義縣東石鄉塭仔社區發展協會2019年開辦社區照顧關懷據點，並設置巷弄長照站迄今，去年獲國泰慈善基金會贊助，在社區建置幸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。