違停陷阱！嘉市這樣停「白線」算違規 警曝連假取締熱點

連假人潮多，嘉義市鬧區停車需求高，秀泰影城對面巷子內，長期路邊停滿車輛，警方指出，白線屬道路邊線，但車子都壓線、跨到車道，仍屬違規，將加強取締；市區還有多處路邊畫設白線，卻無法停到白線右側，都列入執法，網友質疑為何不改畫黃線？市警局表示，因空間仍可停機車，暫不改標線。

嘉市警局交通隊表示，秀泰影城對面巷子內，大約嘉義地院簡易庭前面路邊，長期都停滿汽車，雖道路邊線是白線，依規定能停車，但不得壓線、跨線、斜停或逆向停放；目前整排車輛，幾乎都壓在白線上，占用到車道，擠壓到行駛車輛的空間，還因此跨到對向。

交通隊指出，該處是違停熱點，會加強取締，由於白線右側空間不大，基本上汽車很難不違規停放，但機車仍可停入，暫時不會建議市府要把白線，轉畫成黃線。

另，今年清明連假期間，交通隊針對違停熱點加強取締，主要是東市場與共和市場周圍，由吳鳳南路、共和路、和平路、民族路圍起來的區域。

警方也說，中山路從嘉義火車站到噴水圓環有科技執法，並排、違停超過3分鐘就舉發，其中鴻圖書局門口紅線，車輛方便靠邊，最常有人暫停，是「陷阱區」，此段中山路有8個卸貨車格，也容易誤停遭罰。