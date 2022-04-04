黃偉哲看多處掃墓祭祖 籲守防疫以免連假後疫情大爆發

台南市長黃偉哲今到到將軍、永康、歸仁等地察看民眾掃墓祭祖；他表示，今天特地到各地察看狀況，希望確保市民安全，也要呼籲大家遵守防疫規定，避免連假後疫情大爆發，現在疫情相對嚴峻，希望台南能夠守得住。

台南市第一大區永康納骨塔先人骨灰數以十萬計，今天清明祭祖活動黃偉哲到場檢視市府團隊執行防疫、宣導防範公墓火災及周邊道路交通管制，也給第一線服務人員加油打氣，市議員楊中成、林易瑩、李鎮國也到關心。

黃偉哲感謝連假期間衛生、警政、消防等機關人員執勤，基層同仁犧牲自己寶貴的假期，也希望市民配合努力守護台南。他也向現場民眾致意，肯定民眾配合紙錢集中焚燒、紙錢減量及封爐政策，與市府一起努力減碳、減少PM2.5及改善空氣品質。

永康區長陳勝楠表示，永康納骨塔現有承載6人電梯年邁長者及坐輪椅者進出不便，重要節日祭拜人多無法滿足需求，新增建外掛式12人電梯市府預計明年完工。

民政局長姜淋煌指出，市府將清明便民服務列為重點工作，各區公所、殯葬管理所也積極宣導，今年掃墓祭祖人潮比起疫情前同期減少，民眾進入塔內祭祖多能配合管理單位管制措施，今年也特別加派公墓巡守人員在墓區宣導防範火災及協助澆灌撲滅餘燼，有效降低公墓火災發生。而為降低群聚感染風險，民政局也推動線上祭拜追思平台，台南市19個區可用線上祭拜系統，民眾身處外地耶能追思祖先、達到防疫效果。