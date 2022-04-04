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媽祖遶境即將展開 雲林縣禁入校園加強清消

中央社 / 雲林縣4日電
台中大甲媽遶境今年4月10日會從西螺大橋入境雲林，由西螺福興宮迎轎。記者黃于凡／攝影
台中大甲媽遶境今年4月10日會從西螺大橋入境雲林，由西螺福興宮迎轎。記者黃于凡／攝影

中央流行疫情指揮中心日前頒布遶境指引，有鑑於台中大甲鎮瀾宮等廟宇遶境將經過雲林縣，雲縣府民政處行文相關廟宇要求遶境隊伍不得進入校園，也會在人潮聚集處加強清消。

大甲鎮瀾宮8日起駕展開9天8夜遶境、北港朝天宮19日北港鎮內遶境，後續有苗栗拱天宮及雲林六房媽過爐等媽祖遶境活動接續登場。

中央流行疫情指揮中心日前要求參加遶境者須完成3劑COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗接種，雲林縣相關廟宇已經著手為接駕人員和遶境人員造冊，確實打滿3劑，符合指揮中心規定。

雲林縣府民政處副處長陳良駿今天告訴中央社記者，為降低民眾接觸染疫風險，宗教活動禁止鑽轎底，也不要搶轎、摸轎，更不能邊走邊吃。雲林縣環保局會在人潮聚集處加強清消。

陳良駿提到，由於12歲以下兒童不能施打疫苗，為保障兒童安全，雲林縣政府宣布，不開放鑾轎和陣頭繞校園祈福，也不開放學校廁所，若民眾有如廁需求可就近到派出所借用，相關規定也行文到台中市大甲鎮瀾宮等宮廟，請廟宇加強宣導。

嘉義縣府民政處長楊健人接受記者電訪時則表示，大甲媽祖預定11日抵達嘉義縣新港奉天宮，嘉義縣府將視COVID-19疫情發展，滾動式檢討。

遶境 雲林 北港朝天宮

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