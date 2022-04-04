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今日放晴 嘉縣各景點湧遊客 阿里山公路車流堵

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣布袋今天放晴，知名景點高跟鞋教堂遊客漸回籠。圖／雲嘉南國家風景區管理處提供
嘉義縣布袋今天放晴，知名景點高跟鞋教堂遊客漸回籠。圖／雲嘉南國家風景區管理處提供

嘉義縣今日放晴，連假第三天各地湧現人潮，梅山太平雲梯截至中午湧入已約2千人；布袋高跟鞋教堂今天上午也逾800任入園，預估今天有望上看2千人，但雲嘉南風景區管理處布袋工作站主任蘇昀柏分析，近日受疫情回溫影響，人數相較去年少約3成。

蘇昀柏說，近日新增案例均破百，民眾多少會擔心，連假前兩天天氣陰濕，遊客出遊意願較低，入園人數合計約1200至1500人，今日放晴預估入園人數突破2千人，較前兩天成長約3至4成。

嘉義縣山區同樣車多壅塞，第五區養護工程處提前規畫阿里山公路替代道路，但台18線和台3線同樣湧現車流。交控中心統計車流，台18線21K中埔路段，約5700輛；台18線34K觸口路段，約2520輛；台3線269K梅山路段，約1932輛。

太平雲梯今日同樣出大太陽，遊客紛紛回籠，太平老街店家也都開門喜遊客，今截至中午12點超過1600人次入園。然據太平社區產業合作社統計遊客人數，4月1日932人、2日1491人、3日2192人。三天總計4615人，今氣候回溫預估入園人次可達4千人，相較前兩天成長5成餘。

嘉義縣布袋今天放晴，知名景點高跟鞋教堂遊客漸回籠。圖／雲嘉南國家風景區管理處提供
嘉義縣布袋今天放晴，知名景點高跟鞋教堂遊客漸回籠。圖／雲嘉南國家風景區管理處提供
嘉義縣梅山太平雲梯前兩天陰雨綿綿，遊客數少店家生意慘淡。圖／太平社區產業發展合作社提供
嘉義縣梅山太平雲梯前兩天陰雨綿綿，遊客數少店家生意慘淡。圖／太平社區產業發展合作社提供

高跟鞋教堂 太平雲梯 嘉義

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