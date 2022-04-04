最暖兒童節禮物 144套書桌椅送抵嘉市 直送弱勢生家
嘉義市林森國小家長會榮譽會長賴再興，曾牽線促成送書桌給弱勢學生，發現「書桌是他們家裡最大件的家具」，再次引進高雄愛心書桌團的資源，共144組書桌椅給國中、小學童，上午送抵，嘉市家長協會號召40多人搬運，不少將於今兒童節當天，送至弱勢生家中，市府說，是最溫暖的兒童節禮物。
據了解，這組課桌椅，包括兩層的書櫃、桌子、椅子，桌上還有鴨子造型檯燈；各校事先調查，包括崇文國小23組、志航國小18組、北園國小18組、蘭潭國中5組等，共15校144組。
蘭潭國中校長莊裕庭說，校內1名國三生，父親過世、僅母親1人上班養3孩子，他在校有點心，還會特地帶回家給弟妹吃，經導師認定家裡3小孩都需書桌，也同意給予3組。
嘉市家長協會今天成員攜家帶眷出動40多人當志工，大貨車載來144組書桌椅，到港坪運動公園風雨球場，眾人接力方式，從車上一一搬下桌子、書櫃、椅子，協會理事長陳國慶說，大部分家庭雖豐衣足食，仍有少數弱勢家庭需要投入社會資源，改善就學及學習環境，盼愛心書桌捐贈會引起拋磚引玉的效益，有源源不斷的愛心暖流。
賴再興指出，窮也不能窮教育，先前牽線送過1次書桌椅，送抵時發現這套書桌，竟是學童家裡最大件的家具，感謝高雄愛心書桌團無償提供，連運送到嘉義也贊助。
今天不少校長前來港坪公園風雨球場，幫搬運並領取，嘉義國中、蘭潭國中一起雇用搬家公司，將書桌椅直接送到學生家中，也有少數學生自行來領。
嘉市長黃敏惠表示，感謝嘉市家長協會長期對嘉市教育的支持，讓學生獲得實用的就學用品，求學路上獲得更多力量；市府教育處長林立生說，苦不能苦孩子，只要對學習有所助益，市府攜手家長協會共同努力。
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