東石塭仔社區廁所完工啟用 解決長者如廁大麻煩

嘉義縣東石鄉塭仔社區發展協會2019年開辦社區照顧關懷據點，並設置巷弄長照站迄今，去年獲國泰慈善基金會贊助，在社區建置幸福農場無障礙廁所，今舉行啟用儀式。縣長翁章梁感謝各界努力，表示相信社區長者會更健康快樂。

塭仔社區約30多名長輩，去年社區發展協會組成幸福農場，長者們平時在菜園種植番茄等蔬果，農閒時坐在大樹下聊天、中午共餐，但若要如廁只能步行5分鐘，橫跨馬路走到活動中心，國泰慈善基金會去年協助社區長者在菜園旁建廁所。

塭仔社區發展協會志工陳錫琮說，社區長輩每周1到5午餐共食，取用自己種的菜，「0運輸、0碳排」，沒用化學肥料和農藥，全採有機耕作。社區幸福農場不僅美化環境，每天長者來這邊運動，也能延緩失智能。