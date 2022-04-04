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東石塭仔社區廁所完工啟用 解決長者如廁大麻煩

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣東石鄉塭仔社區長者平時會在周遭種花，美化環境也延緩失智能。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣東石鄉塭仔社區長者平時會在周遭種花，美化環境也延緩失智能。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣東石鄉塭仔社區發展協會2019年開辦社區照顧關懷據點，並設置巷弄長照站迄今，去年獲國泰慈善基金會贊助，在社區建置幸福農場無障礙廁所，今舉行啟用儀式。縣長翁章梁感謝各界努力，表示相信社區長者會更健康快樂。

塭仔社區約30多名長輩，去年社區發展協會組成幸福農場，長者們平時在菜園種植番茄等蔬果，農閒時坐在大樹下聊天、中午共餐，但若要如廁只能步行5分鐘，橫跨馬路走到活動中心，國泰慈善基金會去年協助社區長者在菜園旁建廁所。

塭仔社區發展協會志工陳錫琮說，社區長輩每周1到5午餐共食，取用自己種的菜，「0運輸、0碳排」，沒用化學肥料和農藥，全採有機耕作。社區幸福農場不僅美化環境，每天長者來這邊運動，也能延緩失智能。

廁所今天上午落成啟用，縣長翁章梁、議員姜梅紅等今天到場揭牌，翁說，社區有這樣的空間，大家可以聚會、在一起聊天，「可以度過非常快樂的晚年」，感謝各界努力，相信社會資源會越來越多，幫助社區更健康、更快樂。

嘉義縣東石鄉塭仔社區落成啟用，長者不用再為如廁問題奔波。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣東石鄉塭仔社區落成啟用，長者不用再為如廁問題奔波。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣東石鄉塭仔社區落成啟用，長者不用再為如廁問題奔波。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣東石鄉塭仔社區落成啟用，長者不用再為如廁問題奔波。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣東石鄉塭仔社區長者平時會在菜園耕作，美化環境也延緩失智能。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣東石鄉塭仔社區長者平時會在菜園耕作，美化環境也延緩失智能。記者莊祖銘／攝影

翁章梁 共食

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