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台南育兒托育再加碼 黃偉哲：建構好生養友善城市

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府為讓年輕人願意生、放心養並且養得好，建構更好的育兒、托育環境。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府為讓年輕人願意生、放心養並且養得好，建構更好的育兒、托育環境。記者鄭惠仁／攝影

今天是兒童節，為促使新一代青年願意生、放心養並且養得好，台南市育兒津貼今年8月起將由3500元調高至5千元，第2、3名子女則分別是6千、7千元，社會局表示，近3年來，育兒津貼及托育補助家中有未滿3歲幼兒已超過80萬8千人次。

市長黃偉哲表示，除提供自行育兒的家庭經濟支持，市政府更積極設置公共托育家園，提供未滿2歲嬰幼兒平價、優質、可近性的托育服務，目前已設立11處社區公共托育家園，今年將再增設3處公托家園，並在北區設立南市首座公共托嬰中心，提供育兒諮詢，與家長一起陪伴幼童完成各階段發展。

社會局長陳榮枝說，為保障嬰幼兒受高品質照顧，市府也與居家保母及私立托嬰中心合作，提供家長更多元的優質且專業化托育選擇。

目前南市符合準公共化的居家保母簽約率95%，符合準公共化簽約資格的5家私立托嬰中心皆已簽約，另為鼓勵家長送托專業托育人員，托育補助今年8月起，由7千元調高至8500元 (第2名子女9500元、第3名子女1萬500元)，讓家長放心選擇專業化托育服務。

陳榮枝表示，南市也廣設友善育兒空間，目前已設立11處各具特色的親子悠遊館，預計今年再設置2處，提供未滿4歲幼童及家長專屬遊戲空間及圖書繪本專區、托育服務諮詢。

其中，南瀛親子館暨新營區親子悠遊館開放讓未滿7歲幼童及家長同樂，讓幼童因接觸不同的環境而增加更多的感官刺激及學習；且設立兒童福利服務中心，內有各種益智性與啟發性遊戲設施，鼓勵家長陪同孩童於兼顧娛樂與教育之友善環境中，共創美好親子回憶，去年親子館及兒童福利服務中心總服務超過21萬受益人次。

社會局也辦理「經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助」，補助經濟弱勢家庭18歲以下兒少，去年補助11萬1252人次，金額近2億元。且為為協助低收、中低收入戶兒少自立脫貧，推展「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，政府與經濟弱勢家庭共同合作儲蓄，以一比一方式提撥，為孩童開立個人帳戶，迄今符合資格者有2345人，已有1359人開戶。

黃偉哲強調，市府持續以「獎勵生、協助養、好好教」為主軸的友善托育服務，打造台南為市民樂婚、願生及能養的幸福城市。

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