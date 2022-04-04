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台南連假開設社區莫德納接種站 黃偉哲到場為醫護打氣
台南市下營區今天辦廟會遶境活動，因應疫情市府開設社區莫德納疫苗接種站，市長黃偉哲上午前往下營區茅港尾觀音寺了解狀況，並表示，近日國內有近百例或百例以上本土新冠個案，希望市民能持續防疫意識，盡快完整接種疫苗。
黃偉哲也對連假期間仍堅守崗位的接種站醫護與工作人員慰問致意。他表示，疫情升溫，但台南市目前仍維持+0，感謝市民堅守防疫。清明連假人流南來北往，群聚情況變多，風險也增加，所以請市民務必提高警覺，有異狀盡速就醫，保護自己也保護家人。
下營區玄天上帝廟清明連假舉辦5天「下營祈安遶境文化祭」，市府配合「下營香」活動在茅港尾觀音寺開設莫德納疫苗接種站，採隨到隨打，讓參加遶境活動民眾就近來打疫苗，8點半開打到10點，有已近300人打完。
市府表示，台南市疫苗第1劑接種完成率81.9%、第2劑76.5%、追加劑46.7%。而4/3、4/4兩日開設接種站的下營區，各劑次接種完成率分別為78.7%、73.2%、44.5%。65歲以上市民或55歲以上原住民市民施打疫苗贈送500元禮券，18到64歲民眾接種也送禮品。
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