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影／清明掃墓4個NG行為 黄偉哲臉書貼文提醒民眾

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市灣裡消防分隊員和市長黃偉哲臉書小編，合拍清明公墓防火宣導影片。圖／翻攝自台南市長黃偉哲臉書
台南市灣裡消防分隊員和市長黃偉哲臉書小編，合拍清明公墓防火宣導影片。圖／翻攝自台南市長黃偉哲臉書

明天4月5日清明節，許多民眾利用清明連假掃墓祭祖，慎終追遠，但也有人掃墓時用火不慎，引起公墓火災台南市長黃偉哲臉書PO出一段清明防火影片，請來消防局第七大隊灣裡分隊員說明掃墓時4個NG行為，包括不隨意丟菸蒂、不放爆竹煙火、不讓冥紙飛揚及不任意燒雜草，提醒民眾小心防範公墓火警。

台南市消防局第七大隊長黃輝林表示，有關市長臉書昨天中午PO的影片，是4月1日消防局第七大隊配合市長室小編共同拍攝的，清明掃墓4個NG行為，第一是不隨意丟菸蒂，民眾將抽完香菸，確實將菸蒂熄滅後連同垃圾帶走。第二是不放爆竹煙火，以免爆竹煙火火星引燃雜草。

第三是不讓冥紙飛揚，民眾可拔草感測風向，由人體擋風再焚燒冥紙，避免冥紙飛揚，引燃公墓火災。第四是不任意燒雜草，如果清除雜草後，建議統一垃圾裝袋帶走，避免在地燃燒，減少引燃鄰近雜草的風險。

第七大隊提醒民眾，記得撲滅餘燼，民眾蹲下來確認餘燼熄滅之後，再用消防隊駐點提供的水袋或寶特瓶澆水雙重確認熄滅，同時記得隨手收拾垃圾，把帶來的爆竹、手搖杯、寶特瓶、冥紙的橡皮筋跟路上看到的垃圾通通打包帶走。

台南 火災 火星

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