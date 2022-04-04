協助養、好好教 今兒童節台南宣示打造優質育兒環境
今天兒童節，台南市上午發表因應少子化嚴重問題、推動「兒童福利」社福成果：建構友善育兒環境，除了育兒津貼及托育補「獎勵生」，更以「協助養、好好教」推出一系列政策，「促使新一代青年願意生、放心養並且養得好」。
社會局表示，全市符合準公共化居家保母簽約率達95%，符合資格85家私立托嬰中心都已簽約；另為鼓勵家長送托專業托育人員，托育補助預計今年8月將調高至8500元、第2名子女9500元、第3名10500元，讓家長能大幅減輕經濟壓力，放心選擇專業化托育服務。
市長黃偉哲表示，台南提供多元托育選擇 廣設公共托育家園，推廣準公共化托嬰中心及居家保母：積極設置公共托育家園，提供未滿2歲嬰幼兒平價、優質、可近性的托育服務，今已設立11處社區公共托育家園，今年預計再增設3處；今年在北區設立南市首座公共托嬰中心，提供家長育兒諮詢，與家長協力陪伴幼童完成各階段發展。
黃偉哲指出，台南市「更創全國之先，全面建置公托家園影像監管雲端伺服器系統」，讓收托照顧兒童管理更加完善，並不定期進行查訪、關懷及輔導，使家長安心送托。
社會局另建置「育兒安心LINE照顧」，家長可加入(LINEID:@329ymndd)查詢托育資源現況，提供民眾通報管道、即時線上通報，社會局可在接獲通報第一時間啟動調查，「由政府與民眾共同守護幼兒安全，避免憾事發生」。
社會局表示，台南已設11處親子悠遊館且「館館有特色」，預計今年再新設置2處，提供未滿4歲幼童及家長專屬遊戲空間及圖書繪本專區、托育服務諮詢，提高親子互動品質及提升親子關係，並有家長教養諮詢服務，更設立兒童福利服務中心，提供未滿12歲兒童與家長安全休閒活動場域，去年親子館及兒福中心服務21萬7023人次。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言