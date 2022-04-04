協助養、好好教 今兒童節台南宣示打造優質育兒環境

今天兒童節，台南市上午發表因應少子化嚴重問題、推動「兒童福利」社福成果：建構友善育兒環境，除了育兒津貼及托育補「獎勵生」，更以「協助養、好好教」推出一系列政策，「促使新一代青年願意生、放心養並且養得好」。

社會局表示，全市符合準公共化居家保母簽約率達95%，符合資格85家私立托嬰中心都已簽約；另為鼓勵家長送托專業托育人員，托育補助預計今年8月將調高至8500元、第2名子女9500元、第3名10500元，讓家長能大幅減輕經濟壓力，放心選擇專業化托育服務。

市長黃偉哲表示，台南提供多元托育選擇 廣設公共托育家園，推廣準公共化托嬰中心及居家保母：積極設置公共托育家園，提供未滿2歲嬰幼兒平價、優質、可近性的托育服務，今已設立11處社區公共托育家園，今年預計再增設3處；今年在北區設立南市首座公共托嬰中心，提供家長育兒諮詢，與家長協力陪伴幼童完成各階段發展。

黃偉哲指出，台南市「更創全國之先，全面建置公托家園影像監管雲端伺服器系統」，讓收托照顧兒童管理更加完善，並不定期進行查訪、關懷及輔導，使家長安心送托。

社會局另建置「育兒安心LINE照顧」，家長可加入(LINEID:@329ymndd)查詢托育資源現況，提供民眾通報管道、即時線上通報，社會局可在接獲通報第一時間啟動調查，「由政府與民眾共同守護幼兒安全，避免憾事發生」。