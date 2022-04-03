雨停現人潮 嘉市文化路今晚人擠人 網友：無懼疫情

清明連假第2天，嘉義市下午起雨勢稍緩，甚至出太陽，民眾紛紛出門逛街，臉書粉專綠豆嘉義人PO文，今晚文化路夜市人潮湧入，照片中明顯人擠人，網友憂心防疫留言喊「慘了」；嘉市府建設處表示，連假都有安排市府人員在夜市兩側入口、自治會於內圈勸導，要求掃實聯制、舉牌提醒戴口罩。

建設處表示，文化路夜市大概約晚餐時間過後，約8點到9點之間，人潮達到高峰，昨天雨天，多數攤商沒有出攤，人潮一般，今晚人潮湧現，不過遊客幾乎都有戴口罩，尚無因違反防疫開單。

建設處指出，清明連假期間，文化路夜市防疫工作持續執行，每晚約7點到10點，市府派3到4人，在文化路夜市兩端的中正路、民族路口，自治會則派4人於內圈，協助宣導實聯制掃QRcord，及提醒民眾及攤商戴口罩、不要邊走邊吃。