持法媽祖宮文昌祈願祭一年一會 學子、社會人士都來了
雲林虎尾持法媽祖宮文樞院，每年清明節前夕都會循古禮舉辦文昌祈願祭，今天儀式隆重舉行，由於正逢考試祭，不少親子一起前來參拜祈福，也有社會人士祈求工作順利、開智慧等。
持法媽祖宮主祀媽祖，文樞院內則供奉文衡帝君、文昌帝君、紫陽夫子、孚祐帝君、魁星夫子等，廟方人員解說，五文昌夫子主掌人間一切功名利祿及各項人間考核之事，每年祭典都吸引許多莘莘學子或社會人士到廟參拜。
持法媽祖宮委員沈和芳說，文昌祈願祭儀式由持韻國樂團奏樂進行請神科儀，參與民眾後依序到文樞院參拜、摸殿前四金柱、過魁星亭、叩文成榜鐘、食狀元粥、飲去霉茶及晉文昌燈，祈求金榜題名或工作、事業亨通皆可；持法媽祖宮全年都有開放參拜，景觀文化園區則在春節期間開放。
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