持法媽祖宮文昌祈願祭一年一會 學子、社會人士都來了

雲林虎尾持法媽祖宮文樞院，每年清明節前夕都會循古禮舉辦文昌祈願祭，今天儀式隆重舉行，由於正逢考試祭，不少親子一起前來參拜祈福，也有社會人士祈求工作順利、開智慧等。

持法媽祖宮主祀媽祖，文樞院內則供奉文衡帝君、文昌帝君、紫陽夫子、孚祐帝君、魁星夫子等，廟方人員解說，五文昌夫子主掌人間一切功名利祿及各項人間考核之事，每年祭典都吸引許多莘莘學子或社會人士到廟參拜。