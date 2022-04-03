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社區營造不是拚貼工程 雲林2社區「合力造村」延展道地人文
雲林縣社區pk賽舉辦13屆，首度新增「合力造村」項目，推翻既往單點式，改以全面整合營造，本屆由虎尾北溪、莿桐樹仔腳2資深社區入選，獲縣府補助90萬元經費改造，其中樹仔腳社區另獲水利署第四河川局協助整復百年舊堤，日前還獲台灣景觀大獎肯定。
資深社區幹部透露，社區營造會依獲補助經費，規畫想做什麼造景或環境綠美化工程，但因每次經費有限，僅夠做單點式硬體設施，想做連貫主題得下許多功夫、從長計議，否則營造成果會像「貼膏藥」一樣，東一個主題、西一個故事，未必能完全凸顯道地人文風情。
主辦社區pk賽的縣府城鄉發展處，多年來也發現相關問題，因此本屆除維持既往，有鼓勵新興社區的初階組、勉勵資深社區的進階組等項目，本屆首次嘗試推廣合力造村計畫，每年徵選2至3個社區，補助90萬元經費施作具前景式的硬體，串連原有設施，形成能呈現原汁原味且多元樣貌的環境。
城鄉發展處長林長造說，此次入選者是以紙雕藝術村聞名的虎尾北溪社區，及以堤岸農村造景吸引不少人駐足的莿桐樹仔腳社區，由專業團隊及社區民眾一起經歷總體規畫構想，到細部設計、雇工購料、維護管理等「把想法變真實」，建構屬於大家的社區作品。
尤其樹仔腳社區把3條道路交會點的堤防堤頭處雜草木清除後，打開全新視線，當地未再傳出發生車禍事故，原本因垃圾囤積變成髒亂不堪的治安死角，現也改頭換面，加上新設的古亭畚入口意象、透水步道、親子休憩平台及觀稻棧道平台，此處躍升為民眾最愛休閒景點，成功揮別老舊陰暗印象。
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