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台灣蘭展5日落幕 清明連假第2天濕冷人潮不減

中央社 / 台南3日電

台南市政府統計，台灣國際蘭展自3月26日開展至昨天已累積12萬人次入園，今天天氣雖較濕冷，入園人潮不減，不少遊客規劃順便到關子嶺泡溫泉，市府籲把握最後幾天展期。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，正在後壁區台灣蘭花生物科技園區舉辦中的台灣國際蘭展，自26日開展以來，平均每天都有逾萬人次參觀，今天天氣雖較濕冷，但蘭展會場仍熱鬧滾滾，估計其中有不少人也順便安排了關子嶺泡湯行程，關子嶺風景區一早就有近5000名遊客。

觀光旅遊局指出，今年蘭展展期到5日為止，台南有許多食、宿、遊、購等相關業者配合推出蘭展月優惠活動，憑蘭展門票或購票證明就可享有優惠，民眾可把握最後這幾天展期，展區內設有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗接種點，完成接種可獲得小盆栽1只，提醒遊客配合防疫。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，除了蘭展之外，市區的國華、海安、河樂商圈、赤崁孔廟園區周邊幾個主要景點遊客依舊熱門，今天上午初估吸引近4萬人購物、逛街、吃美食；安平、新化及鹽水等老街也有逾萬名遊客。

郭貞慧指出，不少景點在連假期間推出活動吸引遊客，提醒觀展或參加活動民眾務必全程戴好口罩，配合量體溫、落實實聯制並維持社交距離，保持最佳防疫態度。

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