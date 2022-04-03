嘉義科學園區籌備處揭牌 蘇貞昌：嘉義即將起飛

行政院長蘇貞昌去年9月宣布，嘉義科學園區落腳太保市，今天下午成立諮詢委員會暨籌備辦公室揭牌，蘇貞昌等出席揭牌時說，「嘉義即將要起飛了」。南科管理局表示，預期創造5700個就業機會、每年380億元產值。

行政院今年1月核定嘉義科學園區籌設計畫，科技部表示，下半年將開始招商，明年4月啟動公共工程，廠商有會同步施工。鄰近嘉義縣微型文創園區今年2月已與業者簽約合作；無人機AI創新應用研發中心今年8月掛牌。

蘇貞昌說，嘉義爭取科學園區是「乞丐懷大夢」，喊歸喊但始終不敢想，沒想到前年11月評估、去年9月就已經指定太保、今年1月就核定、今天掛牌。嘉義優秀子弟將名揚國際、可以回鄉發展，「嘉義即將要起飛」

嘉義縣長翁章梁說，希望科學園區年底環評通過、明年4月公共工程順利動工，若有進度按照規畫進行，期許園區內產業能和世界接軌，相信以科學園區能量，嘉義未來會變得完全不一樣，也希望諮詢委員在規畫發展上提供指導。

科技部補充，80公頃科技園區開發經費約70.63億元，以「一環、雙軸、一心」為主軸，招商分智慧載具、精準健康、智慧農業和其他新興科技等。

科技部南科管理局投資組長上官天祥說，嘉義科學園區旁有台82線快速道路和高鐵，交通便利，且鄰近故宮南院和縣政府，生活機能佳，容易吸引廠商投資，目前已有10多間廠商表達意願。