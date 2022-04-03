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就診更方便 柳營奇美兒科與健保署合推虛擬健保卡
柳營奇美醫院即日起與健保署合作，推出辦理「虛擬健保卡兒科示範門診」，家長只要下載「健保快易通」App，並在手機綁定小朋友虛擬健保卡QR Code後，就診時經醫護人員掃描，就不須再讀取實體健保卡，也可免去忘記帶健保卡，須先自費再申請退費困擾。
柳營奇美表示，疫情期間使用虛擬卡，零接觸就醫模式，不但方便且安全，更貼近疫情零接觸新生活，且也擺脫健保卡實體限制，降低卡片毀損不便性或遭冒用風險；未來家長只要帶著手機出門即可進行掛號、看診、領藥等流程。
醫院表示，使用虛擬健保卡，除打破以往醫療模式，還能將看診流程簡化；醫師可透過掃描虛擬健保卡QR Code連結病人雲端系統，了解其就醫資料，掌握就醫情形及醫療評估，避免重複用藥和檢查，也減少醫療資源浪費。
院方說，為方便民眾快速下載及開通使用虛擬健保卡，健保署南區業務組也安排人員及醫院同仁及志工，在兒科門診櫃檯協助家長下載健保快易通App，近期將開放中醫門診，未來或可逐步推廣至全院門診、偏遠駐點醫療或居家醫療。
醫院指出，日前有名父親因小孩臨時不適前往求診，因未帶小孩健保卡，經解說虛擬健保卡好處後，父親立即同意並完成虛擬健保卡設定，這名父親說，因家住在永康，有了虛擬健保卡，不用再花費1小時車程回來補卡、退費，真的很方便。
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