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南市立圖新總館入館百萬幸運兒是她 新家就在對面

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市立圖書館新總館今下午喜迎百萬入館人次，住台南永康區的蘇琪成幸運兒。記者謝進盛／攝影
台南市立圖書館新總館今下午喜迎百萬入館人次，住台南永康區的蘇琪成幸運兒。記者謝進盛／攝影

台南市立圖書館新總館今下午喜迎百萬入館人次，住永康區的蘇琪成幸運兒，獲得台南市府提供的一系列獎品，巧合的是，其新購的預售屋，也就在圖書館前方約步行5分鐘，讓旁人頻讚嘆說，這真的太幸運了。

40歲從事電子商務的蘇琪是今下午2點半帶著小六女兒來圖書館，幸運成了第100萬人次幸運兒，她又驚又喜說，家人平常約每周來一至二趟，算是圖書館常客，今原本是來逛圖書館，竟然意外成幸運得主，自己也嚇一大跳。

市府副秘書長王揚智代表市長黃偉哲贈送電子紙閱讀器、吉祥物蛙寶手偶台、咖啡禮盒、專屬討論室、客製化導覽等專屬VIP好禮給蘇琪，文化局長葉澤山、市圖館長洪玉貞及市議員楊中成、林易瑩等人也出席祝賀。

葉澤山說，南市立圖書館新總館於去年1月2日開幕啟用，立即吸引許多民眾到館，也獲選為網路上「此生必去！全台特色圖書館」之一，去年進館人次近80萬人次。

他說，市長黃偉哲上任以來，努力打造一座閱讀城市，市圖新總館從啟用至今,不只閱讀空間廣受民眾喜愛，豐富多元切便利的讀者服務等，都獲得許多好評，南市教育部「110年整體閱讀力表現績優城市」獎。

在疫情期間,圖書館服務不中斷，取書、書香宅急便及線上故事窩等服務，持續為台南市民提供豐富的閱讀資源。

南市立圖書館新總館獲選為網路上「此生必去！全台特色圖書館」之一。記者謝進盛／攝影
南市立圖書館新總館獲選為網路上「此生必去！全台特色圖書館」之一。記者謝進盛／攝影
台南市立圖書館新總館今下午喜迎百萬入館人次，舉行隆重儀式。記者謝進盛／攝影
台南市立圖書館新總館今下午喜迎百萬入館人次，舉行隆重儀式。記者謝進盛／攝影
南市立圖書館新總館獲選為網路上「此生必去！全台特色圖書館」之一。記者謝進盛／攝影
南市立圖書館新總館獲選為網路上「此生必去！全台特色圖書館」之一。記者謝進盛／攝影

圖書館 台南

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