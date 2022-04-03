清明祭祖慎終追遠 虎尾公所募千甕安奉無主先人
雲林虎尾鎮惠來里萬善堂供奉多具被以麻布袋裝著的無主遺骸，鎮長丁學忠今年與虎尾天后宮聖慈壇慈善會合作發起骨灰甕募集計畫，共募到各界捐助1100多個骨灰甕，縣長張麗善今天出席超度法會時說，縣府民政處會協助公所安奉無主遺骸，圓滿先人後事，盼祂們早日離苦得樂。
虎尾鎮民代表周世龍說，日治時期，日軍大舉出現在惠來里，許多先人組成義民團抵抗卻不幸被殺害，遺骸被以麻布袋或飼料袋裝放，並棄置在惠來公墓宛如亂葬岡，當地民眾為了紀念先人，蓋了這座萬善堂。
丁學忠說，公所去年首度對外募集骨灰甕，用來安放累積多年未整理的1200多具無主遺骸，此次透過慈善會號召，再次獲得社會響應，預計把長年放在萬善堂塔內及竹圍子公墓共逾600具無主遺骸等入甕安放。
虎尾鎮公所殯葬所所長陳瑞宗說，清明節慎終追遠，今天除舉行無主遺骸超度法會，擇日舉行入甕安放儀式後會再辦1次法會，後則移入靜楓生命園區無主堂供奉，讓先人有個圓滿歸宿，享萬年香火。
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