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沒免錢小確信！嘉市公有停車場全數收費 議員支持

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市立田徑場周邊3處停車場，4月起改為收費管理。記者林伯驊／攝影
嘉市立田徑場周邊3處停車場，4月起改為收費管理。記者林伯驊／攝影

嘉義市政府宣布港坪運動公園停車場、市立田徑場周邊停車場，本月起都委外收費經營，市府證實，已無任何公有免費停車空間，市民說小確幸都沒了；市府交通處表示，要求業者收費上限，假日每半小時15元，且新生路停車場優惠4小時20元，學者認為，停車收費為趨勢，但可祭出前2小時較便宜的彈性調整。

記者觀察，今天疑因下雨，市區休閒或運動人數減少，中午12點20分許，港坪公園139車位，大約還有131空位；田徑場周邊238個車格，剩100多個車位；市立棒球場則還有超過400多個車位。

市府教育處表示，市立棒球場今年1月實施收費管理，大幅改善車位長期占用問題，為持續保障市民停車權益，港坪運動公園停車場、田徑場周邊3處停車場，3月整地，包含樹木修整、瀝青混凝土鋪面重新刨鋪、停車標線也重新畫設等，同時增設監視設備、夜間照明，4月起收費管理。

教育處指出，整修後的田徑場周邊3處停車場提供238個車格、港坪運動公園停車場134個停車格，前15分鐘免付費，當地新開里長邱繼賢、港坪里長李茂山都肯定，也爭取月租優惠，新開里里民優惠月租1300元、港坪里民月租1000元。

曾質詢過棒球場停車場占用的市議員鄭光宏說，嘉市幅員小、車輛節節上升，車位一定供不應求，市府也有持續加強畫設路邊紅線，所以避免停車空間減少，市府要加速開闢公有停車場，並透過獎勵措施等鼓勵私有地主釋放土地，也闢成停車場，就有助減少違規停車，增進市容，才是正軌。

嘉義大學企管系教授張立言說，之前免費停車場常見車輛長期占用，甚至拿車罩罩住，以目前都市化趨勢，收費管理是對的，不過建議收費策略上可更彈性，例如公園旁停車場，可擬定第1、2小時每小時10元，第3小時起20元，配合一般運動者時間，累進收費，「讓想停的能停到、占用的不會再占」。

市府交通處指出，市區現已沒有免費公有停車場，不過委外經營，有訂定收費標準，平日每30分鐘10元、假日30分鐘15元、月租上限2720元，待業者合約到期，會陸續換成此標準；另有要求給予優惠，培養停放習慣，例如新生路停車場假日每4小時20元，月租上限600元。

嘉義市港坪運動公園的停車場4月起收費。圖為今中午停放情形。記者林伯驊／攝影
嘉義市港坪運動公園的停車場4月起收費。圖為今中午停放情形。記者林伯驊／攝影
嘉義市港坪運動公園的停車場4月起收費。圖為今中午停放情形。記者林伯驊／攝影
嘉義市港坪運動公園的停車場4月起收費。圖為今中午停放情形。記者林伯驊／攝影
嘉市港坪運動公園停車場改收費管理，共134個停車格，記者林伯驊／攝影
嘉市港坪運動公園停車場改收費管理，共134個停車格，記者林伯驊／攝影

停車場 嘉義

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