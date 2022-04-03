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去年限水影響 民雄鳳梨甜度提升外銷大利多

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
蔡英文總統今天上午到台北春日市集，駐足民雄阿美鳳梨攤位前，仔細聆聽工作人員解說。圖／阿美鳳梨提供
蔡英文總統今天上午到台北春日市集，駐足民雄阿美鳳梨攤位前，仔細聆聽工作人員解說。圖／阿美鳳梨提供

嘉義縣民雄鳳梨正值採收期，業者表示，今年鳳梨因去年缺水，較往年產量減約1成，但甜度相對提升、重量也較低，適合外銷。台灣鳳梨去年3月停銷主要出口國中國大陸，現9成銷往日本，廣受當地消費者好評，今年有望再創外銷高峰。

民雄金鑽鳳梨採收期每年2月到7月中旬，其中以3-6月產量最多，嘉義縣打貓果菜生產合作社負責人陳陳映延說，現採收鳳梨約前年12月種植，去年全台大缺水、中部地區農業灌溉限水，鳳梨成長不旺盛，產量約少1成，但纖維較細緻，尺寸減小但甜度提升。

陳映延說，現採收金鑽鳳梨約1.2到1.8公斤，大小重量最適中，剛好符合日本市場消費者需求，目前打貓合作社2成外銷，其中日本占9成，民雄產地價每公斤約20元到40元，賣到日本每顆約398至598日幣。

打貓合作社去年外銷700多公噸，今年目前已200多公噸預估今年上看千噸，比去年外銷量多約5成。且日本消費者都反應，台灣鳳梨較菲律賓甜。6到7月西瓜鳳梨產季、7到9月牛奶鳳梨產季，預估還能再創一波外銷新高。

根據農糧署產銷資訊整合平台，台灣鳳梨今年外銷10401公噸，其中日本10012公噸、約占96%，其餘銷往香港363公噸、科威特、帛琉等地。陳映延說，台灣鳳梨優質逐漸在日本打出品牌，目前與菲律賓是日本進口鳳梨最大國，希望未來能增加日本市佔率。

另，打貓果菜合作社自創品牌「阿美鳳梨」，參加台北春日市集，獲蔡英文總統青睞，到攤位前在農委會主委陳吉仲介紹下詳閱產品，當聽到鳳梨果醬是由1顆完整鳳梨下去製造時，讚譽有加表示相當不簡單。

嘉義縣金鑽鳳梨正值採收期，打貓果菜生產合作社裝箱鳳梨，準備明天用貨櫃輸往日本。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣金鑽鳳梨正值採收期，打貓果菜生產合作社裝箱鳳梨，準備明天用貨櫃輸往日本。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣金鑽鳳梨正值採收期，受去年乾旱影響今年鳳梨較小株。記者莊祖銘／攝影
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嘉義縣金鑽鳳梨正值採收期，打貓果菜生產合作社裝箱鳳梨，準備明天用貨櫃輸往日本。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣金鑽鳳梨正值採收期，打貓果菜生產合作社裝箱鳳梨，準備明天用貨櫃輸往日本。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣金鑽鳳梨正值採收期，受去年乾旱影響今年鳳梨較小株。記者莊祖銘／攝影
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