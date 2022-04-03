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雲林蒜頭天災救助至11日 張麗善請求免現勘損失率
雲林縣蒜頭正逢採收高峰期，卻因328大雨致約3成的蒜田受災，出現泡水腐爛或有裂開、散瓣情形，農委會主委陳吉仲昨到雲林勘災，宣布將雲林縣列為救助區，各公所連假期間加班受理申請，縣長張麗善今天表示，她主張「免現勘損失率」，函請農委會放寬標準盡速救助，解決農民燃眉之急。
雲林蒜田全面啟動災損補助，每公頃3萬6千元，蒜農至本月11日前提供災損照片，可向各公所申報救助，然而，公所現勘人員還需實地勘查，確認申請救助項目是否符合農委會公告的現金救助項目，經勘後認定損失率達20％以上者，才符合救助條件。
張麗善說，救助的認定程序繁瑣，加上需達一定門檻，相對蒜農的成本損失幾近血本無歸，希望農委會從優救助，以申報資料核對及免勘損失率為主，簡化流程並從速辦理，讓蒜農提出栽種證明就能獲現金救助，減少等待時間。
不過陳吉仲昨在會勘時曾表示，若無採收照片或銷售等相關文件證明，公所現勘人員難以分辨大蒜採收日在何時，由於3月23日前無天災，沒辦法佐證的話救助上就有難度，農委會仍需討論合適作法；而縣府今天再以最速件函文農委會提出請求，希望能盡快有解套辦法。
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