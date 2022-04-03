兒童節親子遊來這 台南辦蕭壠兒童遊樂園放電趴

台南市政府專為兒童量身打造的「蕭壠兒童遊樂園」活動，今起至5日在佳里區蕭壠文化園區展開，安排一系列「放電」活動；首日吸引許多親子同歡，雖然下著細雨，大小朋友遊興不受影響。

市長黃偉哲上午也出席與大小朋友互動，祝福小朋友兒童節快樂，黃偉哲表示，這兩天台南都是陰雨天，放假在家的孩子家長可能很苦惱關在家的孩子無法放電，歡迎來蕭壠兒童樂園，有提供有屋頂的半室內大型遊樂場，以及許多在室內小展覽，讓孩子與家長都能開心玩樂，也提醒要落實防疫。市議員方一峰、蔡蘇秋金、蔡秋蘭也出席活動。

文化局表示，今年「蕭壠兒童遊樂園」中的「何爺爺跳跳屋」，安排3座大型氣墊城堡進駐蕭壠戶外劇，今下午2時即可開放入場；配合「蕭壠兒童遊樂園」年度主題，園區特別與網路知名圖文畫家「四小折」合作推出有趣可愛趣味立牌，整體設計以馬戲團、動物世界主題呈現兒童樂園歡樂氣氛，並以糖果繽紛世界、五分車、氣球與過去糖廠意象連結。

文化局說，連假期間還有小火車體驗、泡泡遊戲、秒殺的手創DIY課程、街頭藝人表演、chill電影院等精彩主題。另，街頭藝人表演時間爲每日下午2時至4時，表演內容包含魔術、雜耍特技、造型氣球等。

園區也舉辦有台南國際攝影節「豐饒的優雅－張武俊」焦點攝影家特展、駐村藝術家駐村特展、兒童美術館群及常設展等精彩展覽。